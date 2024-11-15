Yıldız falınız

KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla olan gezmelerinizde fazla para harcamaları yapıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor. Dikkatli olun.



BOĞA: Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir.

Ortam gereği çabuk davrandığınız yerlerde, hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.



İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.



YENGEÇ: Tercihlerinizi yanlış kullanmamalısınız. Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.



ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.



BAŞAK: İş yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış. Önlemci yapınız aksiliklerin oluşmasını önlüyor.



TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Çalışkan bir kişiliğe sahipsiniz. Sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.



AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz.. Bugünlerde şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.



YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerin birindesiniz.



OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmekte yarar var. Karşınıza çıkan zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacaktır. Başarı yakın.



KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmek konusunda çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenlerin hiç biri sizi rahatsız etmiyor da, sadece kendi içinizde yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.



BALIK: Çok hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda da şansınız size yardım edebilir. Fakat, şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.

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