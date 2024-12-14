Yıldız falınız

KOÇ: Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı başkalarının da fikirlerini almalısınız.



BOĞA: Maddi konularda yoğun mücadeleler sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp içsel dalgalanmalardan korunmalısınız.



İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız.İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.



YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Çevre ilişkilerine kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün içindesiniz. Bugün sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.



ASLAN: Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor Bugünlerde başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.



BAŞAK: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.



TERAZİ: Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibisiniz. Yaşamı öylesine derin algılıyor ve içinizde hissediyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızın sıkılmasına neden oluyor.



AKREP: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili aksiliklerden şikayet edecek ve çalıştığınız kişileri yargılayacaksınız.



YAY: Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. Arkadaşlarınızı yargılayabiliyorsunuz. Bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isterken, içsel öfkelerinizi açığa çıkarabilirsiniz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla sonuçlandıracaksınız.



OĞLAK: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Partnerinizle aranızda tuhaf bir şekilde sezgisel bağ var.



KOVA: İletişim konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Plüton'un desteğini görüyorsunuz. Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemiyorsunuz. Bacak kaslarınızı yormamalısınız.



BALIK: Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugünlerde önemli konular yerine duygusal problemlerinizi abartacaksınız. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla yaşantınıza farklı bir hareketlilik gelecek.

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