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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024, 22:13

KOÇ: Önemli anlaşmaların sizi beklediği bir gün. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
Bugün, engellere takılabilirsiniz. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak.

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

İKİZLER: Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek istiyorsunuz. Motivasyon gücünüzü arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor ve bu konuda gerekli çalışmalarınızı başlatmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bugün kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, yaratıcılığınız konusunda size yeni ufuklar açacaktır.

ASLAN: Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Toplumsal çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün.

BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz. Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

AKREP: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Güneş finans evinizde ilerlerken maddi konularda temkinli yapıyor. Çevresel konularda duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, maceralı ilişkilere kalbiniz kapalı.

YAY: Dağınık çalışanlardan nefret ediyorsunuz.Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Gün ortasına e doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün.: Duygularınızı içinizde hapsetmeyin.

OĞLAK: Yeni başlattığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız. Oldukça cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Çevrenizde kurduğunuz dostluklar ve iletişim konusunda başarılı performansınız sizi öne çıkarıyor.

KOVA: Arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK: Güneş kariyer evinizde. Kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların avantajları düşünürseniz, girişimciliğinizi daha da hızlandırmalısınız.

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