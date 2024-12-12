KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak.

Merkür yayda geri giderken ruhsal anlamda kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Merkür karşıt finans evinizde sorunlar yaşatabilir.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bugün aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi partnerinize savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sıra dışı gelişmeler yüzünden fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları daha sonraya erteleyin.

Bu dönem kısa vade çözümleri unutmalısınız.

TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız.

Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kaliteniz artıyor.

AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz.

Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

YAY: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bugünlerde suskun ve gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.

Bu dönem, görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Merkür olumsuz sinyaller veriyor.

BALIK: Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

Maddi konularda Jüpiter'in geri hareketi sizi de etkileyecek. Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız finans durumunuzu bir düzene oturtmalısınız.