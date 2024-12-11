KOÇ: Düşüncelerinizde bir kilitlenme söz konusu.

Alışkanlıklarından ödün vermek istemiyor ve huzurunuz için, gelirlerinizi arttırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.

BOĞA: Evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz.

Yapacağınız değişimlerin meblağsı yüksek.

Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Mantıklı düşüncelere değer vermek istiyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bazı fikir alışverişleri içinde olsanız bile, onun sizden fazla talepleri olacak.

Avantajları göz ardı etmiyor ve kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Kişisel hırslarınız diğer ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor.

Gün içinde kafanızda şekillenen her olay, sizi mükemmel şartlara taşıyor. Şahsınıza uygun tarzınız var ve ödün vermiyorsunuz.

ASLAN: Yaşama katacağınız çok şey var. Bugün, yeni şartlarınızı gözden geçirmeli samimi olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz. Karşılaştığınız her türlü engellere hazırlıklısınız.

Sınırlarınızı zorlayacak her şeye hazırsınız.

BAŞAK: İnce hesaplar peşindesiniz. Küçük detayların size kazandıracağı avantajları unutmuyor, olayları değişik açılardan yorumlamayı yeğliyorsunuz.

Kendinize güvenmelisiniz. Eleştirici yönlerinizi denetlemek zorundasınız.

TERAZİ: Görüşeceğiniz kişilerin sizden bazı beklentileri olacak fakat ayrıntıların üzerinde çok fazla durduğunuz için, karşı tarafın düşünce bazında yorulmasına neden olacaksınız. Haksızlıklara karşı direnme gücünüz yüksek.

AKREP: Bugün, isteklerinizde net ve farklı şartlar sunan bir kişi olarak, karşı tarafın aklında ikilem yaratmanız mümkün. Kendinizle barışık olmak işinize yarayacak. Algılarınız oldukça yüksek seyrediyor. Dalgınlıklarınıza dikkat.

YAY: Özgürlüğünüzü yansıtamadığınız işlerden çabuk sıkıldığınız kesin ve yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız.

Karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz.

Ayrıntıları gözden kaçırmamaya çalışmalısınız.

OĞLAK: Kişisel rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Duygularınızda ve zevklerinizde bir genişleme ve esneklik söz konusu. Sizden beklenmeyecek bir davranış sergiliyorsunuz.

KOVA: Duygusal bireyselliğinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacağınız bir gün. Arkadaşlarınızın üzerinde etkileri çok büyük. Bugün yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz.

Bilgilerinizi yerinde kullanacağınız bir gün.

BALIK: Yatırımlarınız gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız. Yeni şartlarınız belirlemek istiyorsanız, farklı kişilerin düşünceleri size yeni bir yön verecektir. Bugün hızlıca değişime ihtiyaç duyacaksınız.