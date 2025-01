Bir yıl daha uçtu gitti

Vedalar zordur. İçimiz acır, kalbimiz kanar. Yeni başlangıçlar heyecan verici olsa da; alışkanlıklarımızdan kopmamız kolay değildir. Sarmaş dolaş olduğumuz duygulara güle güle demek hiçbir baba yiğidin harcı değildir... Hani yabancı filmlerde görürüz yakından hiç şahit olmadım. Birisi vefat eder ve aile bireyleri cenaze sonrası parti verir.

Sevdiklerini neşe içinde uğurlarlar.

Gittikleri dünyada "mutlu olsun" inancı vardır. Mevlana'ın bir sözünü çoğumuz biliriz. "Ölüm günüm düğün günümdür" diye.

GEÇMİŞ YA GEÇMEMİŞSE

2024 yılı daha bitmeden takılmıştım. Hiç sevmediğim "hoşça kal" sözcüğüne ne çok ayrılıklar yüklemişim. Saymaya başladığımda, yükünü kaldıramaz hale geldiğim anlar oldu. Dünlerimizin ayrılık düğümleri.. Ayıkla, ayıkla bitmiyor.

Unutamadıklarımız. Hatırlamakta zorlandığımız geçmiş yumaklar.

Adı üstünde "geçmiş" Peki ya geçmemişse. Geçmiyorsa. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Bir çok kayıplarla dokuduğumuz üç yüz altmış beş günü bir dakikada kapıdan uğurlarken, koşturmaca içinde herkes kendi hikayesinin eksik kalan parçalarını yeni bir yıla taşımanın heyecanını yaşıyordu.. Ümitler tükenmiyor.

Tükenmesin de.. Yaşam gelecekle şekilleniyor. Güzellik ve iyilik temennileri açtığımız beyaz sayfanın kenar süsleri gibi.. Hayat dediğin en fazla 80 yıl.. Bu zamana kaç kış, kaç baharı sığdırabiliriz ki. Üstelik bu yılların sağlıklı ve huzurlu geçmesi gerekir ki; bu hayata veda ederken geride güzel şeyler bırakalım. An'lar çok önemli. Hiçbir şeyin tekrarı yok. Japonların bir atasözü beni çok etkiler. "Hayat ırmağında iki kez yıkanamazsınız" Yaşamı yudum yudum içimizde hissederek yaşayalım... Ötesi yok. Olmayacak...

Yaşantımızdaki insanlara her gün son defa görüyormuşuz gibi davranalım...

Belki gerçekten son görüşümüzdür.

Geçenlerde bir arkadaşımla karşılaştım yolda. Ayak üstü havadan sudan konuşurken; ortak dostlarımızdan birinin vefat ettiğini duyunca dondum kaldım. Oysa daha iki ay önce "arayı fazla açmayalım, daha sık görüşelim, konular bu kadar birikmesin" dediğimizi hatırlıyorum.. Şimdi o yok ve artık onunla konuşacağımız konularda yok. Koskoca bir 2024 yılı uçtu gitti. Bir daha aynı yıl olmayacak. kırılsak da, öfkelensek de, 2024 yılı geçmiş oldu. Ancak gelecek nesiller tarih kitaplarında okuyacak. Bizim, yaşadıklarımızı oralardan öğrenecek.

Ve biz hiç bilmeyeceğiz. Çünkü bu dünyada olmayacağız.. Acısı ve tatlısı iz bırakan olayları ve bir daha geri getiremeyeceğimiz yıllarımız . İyi ki vardınız. Canımız yansa da mutluluktan tepinsek de geçti ve gitti. Yaşarken bilmediğimiz her an gün geçtikçe değer kazanacak. Bazen acı bir gülümseme ile hatırlayacağız. Hayatın bize verilen güzel bir armağan olduğunu unutmayalım.

HOŞ GELDİN 2025 YILI

Hoş geldin 2025 yılı. Seni umutla bekledik. Yarınlarımızı seninle yazacağımız satırlarımızda sevgi ve barış olsun. Yepyeni bir dünyaya hep birlikte el uzatalım. Dünyanın yaşadığı gözyaşları bitsin artık. senden fazla bir şey istemiyoruz.

Sadece sevgi, barış ve huzur... Gerisi, başı sonu belli olmayan, yalan bir hikaye. İçinde kaybolduğumuz, uçsuz bucaksız bir boşluk. Ayrılıkla ilgili sözler her durumda acılı ve hüzün dolu olsalar da geride kalanın dilinden dökülen sözler derinlikli ve sevgi doludurlar. Geçmişten ders alıp geleceğe yönelmenin tam zamanı!

Şimdi derin bir nefes alıp 2024'ü unutuyoruz ve harika bir yeni yıla başlıyoruz... Yeni yılın güzelliklerinin bizden eksilmemesini dilerim! İzninizle satırlarımı Murathan Mungan'ın çok sevdiğim ve okumaya doyamadığım bir dörtlüğüyle bitirmek istiyorum..

ŞİMDİ BİR MEVSİM DEĞİL KOCA BİR HAYAT GİRDİ ARAMIZA..

BİLİYORUM, NE SEN DÖNEBİLİRSİN ARTIK..NE DE BEN, KAPIYI AÇABİLİRİM SANA...