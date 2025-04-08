Beşiktaş’ın kötü alışkanlığı

Türkiye Kupası'ndan elenerek elinde sadece ligde üçüncülük yarışı kalan Beşiktaş, orada da istediği sonuçları alamıyor. İlk geldiği haftalarda ürettiği çözümlerle takımı olumlu etkileyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in elinde olmayan sıkıntılar baş gösterdi siyah-beyazlılarda. Göztepe maçında erken sakatlık ve takım çok iyi giderken Tayyip Talha'nın amatörce hareketi sonucu kırmızı kart görmesi, maçı adeta rakibe hediye etti.

BAŞLANGIÇ İYİ DEĞİLDİ

Kupaya şanssız şekilde veda eden siyah-beyazlı takımı dün daha istekli göreceğimizi düşünüyordum ancak Kasımpaşa maça daha iyi başladı. Fall ve Can Keleş gibi iki hızlı oyuncuyla kontra atak futbolunu iyi oynadı ev sahibi. Rakibine de rahat pozisyon şansı vermedi. Rafa Silva ve Immobile çok etkisiz kaldı yerleşik savunma karşısında. Orta sahada Gedson ile Joao Mario'nun hücuma çeşitlilik kazandırması lazımdı. İlginç olan, ikinci yarıda 10 kişi oynayan Beşiktaş'ın daha doğru hücumlar yapmasıydı. Çünkü takımı yavaşlatan Immobile oyundan çıktı. Mustafa Hekimoğlu önemli bir hareket kazandırdı ileride. Mario yerine de Rashica hamlesi yerindeydi.

HAMLELER YERİNDEYDİ

Açıkçası Solskjaer elindeki malzemeyle yine en iyi yemeği yaptı diyebiliriz. Golü de baskıyla bulmayı başardılar. Penaltı olmasaydı yine de gol atabilirlerdi. Ancak eksik oynamak çok yıprattı takımı. Her şeye rağmen Avrupa Ligi bileti anlamına gelen üçüncü sıra için bundan fazlası gerekiyor. Çünkü yarışta Samsunspor, Eyüpspor ve alttan gelen Başakşehir var ve sıradaki maçı da evinde Başakşehir ile oynayacaklar. Son haftalarda yarış kızışacak gibi görünüyor.