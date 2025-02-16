Trump’ın yeni dünya oyunu

Amerika seçimlerinin bu kadar ayyuka çıktığı dönem görülmemiştir. İkinci kez başkanlığa seçilen Trump için söylenecek bir söz var. 'Fırtına eken kasırga biçer' Bekliyoruz bakalım bu seçimlerin yankıları neler getirecek? Geçmişte açıklamalarından birinde, Beyaz Saray'daki görevi için 'Daha kolay olacağını düşünmüştüm' ifadesini kullanmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve yanlıları Trump'ın dürüstlüğünü takdir ettiklerini söylemişlerdi. Uzak komşu evimizin sahibi Trump, başkanlık yaptığı dönemde asla istikrarlı bir yol çizemedi. Sağı solu belli olmayan bir izlenim veriyordu. Hani tam gülerken bağıran ani çıkışlarla çevresini şaşırtan bazen korkutan tuhaflıkları var. Kendi ülkesinde de birçok çelişkiler yarattı. Amerika hiç bu kadar ilginç bir başkanla yönetilmemişti.

İKİZLER BURCUNU YANSITIYOR

Trump yine bir geldi pir geldi. Başkanlığı süresince sürekli bir estirme modunda oldu.

Kendi de niye neden tavır yaptığını açıkçası bilmiyor gibiydi. Hepimiz politikayı ne kadar anlıyor diye düşünmeye başlamıştık. Politika güç ve sağduyu ister. Kombin bir çalışmadır.

Trump'ın astrolojik açıdan bireysel düşünen bir kişiliğe sahip olmasından dolayı kendinin dışında kimseye ödün vermemesi ve sağlıksız düşünceler içinde bocalamasının altında yatan neden hava grubundan olan İkizler burçları ani hareketleriyle ünlüdür. Birden fazla işi aynı anda yapmayı sever. Ayrıca mutlu ve neşeli halleri bir anda değişkenlik gösterip sinire dönüşebilir. Trump konuşmayı, bir şeyler anlatmayı çok seviyor.

Ancak konuşurken karşısındakini dinlemeyi unutabiliyor ve böylelikle yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor. İşte göçmenleri memleketlerine geri gönderme işlemlerinin altına kocaman imzasını atıverdi.

DOĞUM HARİTASI NE DİYOR?

Trump başkan olabilecek niteliklere sahip olmamasına rağmen hatalara açık bir yapısıyla toplumun hedef noktası oldu. Donald Trump 14 Haziran 1946, saat 10.54, Queens New York doğumlu. Dolayısıyla haritasında 29 derece Aslan yükseliyor. Riskli bir harita. Kendi arzuları ve duygularıyla hareket ettiği zaman ülkesinin çıkarlarından çok kişisel egoları ortaya çıkıyor. Mars gezegeni Aslan burcunda ve Donald Trump'ın yükselen burç derecesine yakın. Bu da onun haliyle çok cesur, atak ve bazen sert çıkış yapan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yani her ne kadar İkizler burcu olsa da, Aslan özellikleri daha belirgin. Donald Trump, konuya direk giren, fazla çekinmeyen, çabuk ilerlemek isteyen ve kendinden başka bir otorite figürünü de kolay kabul etmeyen hükmeden bir yapıya sahip. Kolay pes etmediği için dünya sahnelerinden daha bir müddet inmeyecek. Liderlik özelliklerini kaybettiği için çevresinde güven kaybetmeye devam ediyor derken bir anda Biden'ı geride bırakan bir atraksiyonla Amerika'yı yeniden ele geçirdi. Dünya için hayırlısı olsun diyebilmemiz için önümüzdeki günlerdeki icraatının neler olabileceği konusunda dünya kuşku içine onu izlemeye başladı bile.

Güneş ve Ay tutulmalarından en çok Amerika etkilendiği için bu tür olayları bekliyorduk zaten. Gelecek yıllarda yeni dünya planı, yavaş yavaş çizilirken, gelecek zamanları ilginç bir dönem bekliyor. Tükenen batının geçmişin Orta Asya göçünü ters döndürüp doğuya çevirmesi bir elbiseyi ters yüz etmeye benzetebiliriz. Köşe kapmaca oyunu.

Ebeler yer değiştirsin. Futbol maçının ikinci yarısında kaleler değiş tokuş olsun. İsrail'le el ele horon tepinmeler.

'YOLUN SONU'

Geçmişin Nazi çizmeleri altında inleyen İsrail'in tutumunun Almanya'ya tavrı ne olacak?

Gelecek seçimlerde yeniden kurulan Alman Nasyonel Nazi Partisi nasıl bir güçle ortaya çıkacak? Yeni Avrupa düzeni yeniden ele alınacak. Euro ve dolar karşılıklı güç savaşı içinde. Geçmiş yıllarda İngiltere'nin Euro dan çıkıp kendi para birimlerine dönmesi de şahibeli. Karşımızda dünyaya meydan okuyan vahşi bir Amerika var. Bu fevrileşme devam ederken Amerika'nın birçok eyaletleri bölünebilir. Kendi komşularına bile tavırlı.

Meksika ve Kanada topun ağzında. Karışık bir Amerika tablosu ile karşı karşıyayız. Işığın doğudan yükselmesinin ilk sinyalleri başladı.

Yolun sonunu görüyor ve bekliyoruz. Ah Trump Ah. Gelişi de gidişi de ve tekrar dönüşü de fırtınalı. Türkiye bu durumda aklını kullanmalı. 'Ortada kuyu var yandan geç' izlenimleriyle bir tavır başlattık. Dünyanın canavar ülkeleri bir oyun kurdular. Bizim bu tezgahta rolümüz akıllıca davranmak olmalıdır.

Başaracağımıza inanıyorum. Türkün yenilmez

gücü damarlarında asil kanda mevcuttur.

KÜPE

Siyaset bir oyundur. Kazanan da kaybeden de yara alır. (Anonim)