KOÇ: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz.

Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.

BOĞA: Yaratıcılığınızda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

İKİZLER: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz.

Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.

Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.

ASLAN: Bugünlerde düşüncelerinizde genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

BAŞAK: İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.

TERAZİ: Birçok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.

YAY: Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Sonuç istediğiniz gibi olacak.

OĞLAK: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.

Gün içinde birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

KOVA: Arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, sosyal ilişkilerinizde yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

BALIK: Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Fakat istediğiniz zaman karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz.

Bugün üşenmeyin ve ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.