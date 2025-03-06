KOÇ: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

BOĞA: Bugün, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda olacak. Yaşamınızı yönlendirme konusunda herkesten çok başarılı adımlar atıyorsunuz.

İKİZLER: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz. Kendinizi dağıtmamalısınız.

YENGEÇ: Kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı bir konumda olduğunuzu hissetmek için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardımsever yapınızı kimse inkar etmiyor. Takdir görmeye devam edeceksiniz.

BAŞAK: Özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememeli beklentilerinizi belli etmelisiniz.

TERAZİ: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bir çok arkadaşınızın katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz. Dikkatli olmalısınız.

AKREP: Bugün, bilinçaltı öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var.

YAY: Bugün, maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz.

Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz.

Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün içindesiniz. Onlarla yapacağınız çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman başarınızın temposu için, gerekli ortamı sağlıyorsunuz.

KOVA: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor. Farklısınız.

BALIK: Bugün, duygularınız her an değişebilir. Parterinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanızı ve zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.