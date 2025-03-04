Yıldız falınız

KOÇ: Sabah saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta, sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmaktır.



BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı gerçekleştireceksiniz.



YENGEÇ: Bugün maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Özellikle çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN: Yaşamın her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.



BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Bugün yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluluğu üstleneceksiniz.



TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.



AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.



YAY: Bugün çok canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.



OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.



KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.



BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha da çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın