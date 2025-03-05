KOÇ: Bugün, mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.

BOĞA: Bugün manevi duygularınızın sizin maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşk konusunda kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz.

İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

İKİZLER: Aile aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.

YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerilemeler olabilir.

Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı.

Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız.

ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak.

Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Manevi duygularla hareket edeceğiniz için, atacağınız her adım, size yoğun başarıların ilk adımlarını verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz.. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

TERAZİ: Bu dönem, eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal ve akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, sizi önemli konumlarda kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.

AKREP: Maddi konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız.

Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir. Beslenmenize dikkat.

YAY: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek.

İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz..

Doğru mantıklarla, olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

OĞLAK: Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz.

Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

KOVA: Yeniliklere ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını sağlamak adına parasal kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

BALIK: Ailenizin maddi kazançlarınıza katkısı olacak.

Aile bireylerinizle yapacağınız ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.