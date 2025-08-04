Issız adamlar özgür kadınlar

İlginç bir konu ile yazıma başlamak istiyorum. Son yüzyılın garip bir ilişki kaosu. Kadınları bu sınıfa alabilir miyiz? bilmiyorum ama erkeklerin çoğunluğunun teşkil ettiği ve kadınların muzdarip olduğu bir erkek modeli. Nedir bu sendromun açılım anlamı diye sorarsak; ilişki yaşamaktan ve yaşasa da bunu sürdürmekten kaçan erkekleri "ISSIZ ADAM" diye adlandırmış durumundayız. Bu tip bir erkekle romantik ilişki yaşayan kadınlar için artık yeni bir tarz türemiş oluyor. Yakınlaşmaktan korkan, duygusal yönden mesafeli ve hatta ayrılık anında çok soğuk davranan erkek, kısaca "ISSIZ ADAM" lar, bu olgunun içinde gerçekten mutlular mı? Temelinde narsist duyguları barındıran bu tür erkekler, kadınların korkulu rüyası olmasına rağmen sahte bir öz güven geliştirdikleri için bazen cazip bile gelebiliyor.

Terk edilmeye yatkın bu tarz adamlar bunu çok iyi bildikleri için, genel de erken davranıp çoğu kez terk eden oluyorlar. Yalnız, zeki mesafeli ve çekici tavırlarıyla kadın üzerinde sahte bir uyuşturucu etki bırakıyorlar.

Fethetme duygularının altında kendini sevdirme çabası bulunuyor. Gizli bir sevgi açlığı içinde yaşadığı halde, hayata teslim olmak istemiyorlar.

KAYBETME KORKUSU

Kaybetme korkusu her zaman en büyük düşmanları. Issızlığın ardındaki gerçek neden, yalnız kalmanın verdiği boşluk duygusuyla karışık, kendini dünyadan kopmuş hissetme durumudur. Yalnızlık çeken bu ıssız adamlar kendilerini kalabalık ortamlarda da gösterirler. Bazen, son derece eğlenceli ve neşeli, bazı zaman snop, eleştirici tavırlarıyla anlık değişimlerinin altında hep kaybolma korkularını barındırmaktadırlar.

Kendi düzenleri ve sistemlerini kimsenin bozmasına izin vermezler. İçlerinde fırtınalar kopsa bile ser verip, sır vermezler. Kendilerini farklı göstermek onlara garip bir haz verir.

Yorucu ve oyalayıcıdırlar.

ÖZGÜR KADINLAR

Gelelim özgür kadınlarımıza. İş kafasını abartan, hayatlarının real değerleri çalışma ve kariyer planlaması içinde olanlar. Sürekli koştururlar. İyi eğitim almaları ve bu yeteneklerini sergilemek için her türlü cesarete sahip korkusuz fakat duygularını denetimli

kullanan birazda farklı bir rol kulvarında yer alırlar. Plazalarda, ekonomi dünyasının ağ tabakalarını oluştururlar. Bilgilerini sergilemek için her fırsatı değerlendirirler. Birçoğu yarış atı gibidir. Özel hayatları yoktur. Evlilik ve çocuk yapmak onlar için kariyer engelidir.

Prensiplerini aşamazlar. Günlerinin büyük bir bölümünü yüksek topuklarının tıkırtısı içinde toplantı salonlarında geçirirler.

Ailelerine ayıracak zamanları kısıtlıdır.

"Akıllı, başarılı ve güzel" olmak sloganlarıdır.

Yarışı kaybetmemeye ve sırasını kimseye kaptırmama duygusu onları yorduğu için mutluluk kelimesinin organik anlamını bilmezler.

Mutluluk ve mutsuzluk arasında bocalarlar. Bir türlü bulundukları alana sığamazlar. Ne yerdeyim ne gökteyim misali bir yaşam biçimi seçtikleri için pişmanlık duyarlar mı? ASLA... Başka dünya bilmezler.

ISSIZ ADAM FİLMİ

Issız Adam, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2008 yapımı Türk melodram sinema filmi. Başrollerini Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın paylaştığı film, modern yaşamın insanları nasıl yalnızlaştırdığı anlatır.

Bir kitap dükkanında tesadüf eseri karşılan, birbirinden tamamen farklı iki karakter olan Alper ve Ada'nın hayatları o günden itibaren bambaşka bir yöne evrilir. Issızlık ve özgürlük duygusu aynı noktada birleşirken her iki cins kendi alanında yalnızdırlar.

Son dönemin ilişkileri yeniden bu filmi bize anımsattı. Her köşe başında her alanda karşımıza çıkıyor. Hayat insanı yalnızlaştırdıkça ilişkilerin seyri değişti. Karşımızdaki kişiye hesap vermek yorgunluk gibi geliyor. Herkes kendi aklını seviyor. Bireysellik ön planda olduğu müddetçe her şeyin daha zor bir hale gelmesiyle kaçınılmaz bir sona gidiyor. Nereden nereye geldik, sorusunu beraberinde getiriyor.

İlişki kişisel bir kültürdür. Herkes kendi yapısal özelliklerine göre senkronize olabileceği bir beraberlik yaşamak ister. Dünyadaki insan karakter çeşitlemesi kadar, ilişki modeli vardır. Hepimizin penceresinin ve bakış açımızın farklı olduğunu bilmemize rağmen içimizde kaybolmuş "ISSIZ ADAMLAR VE ÖZGÜR KADINLAR."

Hiçbirini yok sayamayız fakat, hayat paylaştıkça güzeldir unutmayalım. Özlemler ve kavuşmaların arasında, aldığımız kısa yol karşılaşmalarını yok saymayalım.

günün sözü

Dünya çok kalabalık, fakat insanlar hep yalnız. (Anonim)