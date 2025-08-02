Yıldız falınız

KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz, çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularına değer vermelisiniz.



BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması, sizi de olumlu etkiliyor.

İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gün içindesiniz. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etsede, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: Bugün, derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınız oldukça açık.

TERAZİ: Siz kendi hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz. İstekleriniz ve duygularınız arasındaki denge çok önemli.

AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz. İnceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: Cesaret isteyen işlerinizde, çekimser kalmak istemeniz hata. Olaylara ağırbaşlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız. Düşünceleriniz arasında bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu, gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda, önsezilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.

KOVA: Bugün, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Parasal değerlerinizi arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: Neptün burcunuzda geri giderken, kuruntulu yönleriniz, yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor. Küçük hesapları bir kenara bırakıp, sakin bir şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz.