Yıldız falınız

KOÇ:Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor.

BOĞA: Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan, finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri tüm yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.

ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınızı daha çok yoğunlaştırmalısınız.

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. Günlerdir belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Değişimlere hazırlanmalısınız.

TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz.

AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Çevrenizi yönetmeyi seviyorsunuz.



YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşka çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, her zaman, istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.

KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir.

Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına, katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle, sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Karşı cinsle aranızda ani gelişen elektrik var.