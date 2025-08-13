KOÇ: Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.

BOĞA: Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için, bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız her türlü çalışmaların alt yapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

İKİZLER: Akıllıca uygulayacağınız atılımlarınızla, uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.

Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir.

Bugün randevularınızı ertelemeyin.

YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda, arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.

Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz.

ASLAN: Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla, çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.

BAŞAK: Bugün işinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz, önemli bir özellik.

TERAZİ: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız.

AKREP: Duygusal yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Dostlarınızın yakın gelişmelerini, çok iyi takip ediyorsunuz.

YAY: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım da edebiliyorsunuz.

OĞLAK: İletişim konusunda size gerekli desteği, size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.

Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

KOVA: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, çevrenizde sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

Bu dönem, yolculuklar söz konusu olacaktır.