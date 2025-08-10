Yıldız falınız

KOÇ: Güçlü kararlar verebilecek bir gündesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. Bir süredir sizden haber bekliyor.



BOĞA: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor. Fakat sizi takip etmekte zorlanıyorlar. Bugün daha da hareketli olacaksınız. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz.

İKİZLER: Duygularınızda samimi olsanız bile, onu ikna etmeniz mümkün değil. O, her zaman kendi duyguları doğrusunda yaşıyor. Sakin bir yapınız olmasına rağmen, sonradan patlıyorsunuz. Zararı size dokunuyor.

YENGEÇ: Değişken yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Çevrenizdekiler sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.

ASLAN: Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz.

Bugün farklı bir gününüz. Onunla yaşadığınız olaylara, çekimser bir bakış açısı getirmeniz, ilişkinizin sınırlarını zorluyor.

BAŞAK: Yapacağınız anlaşmalar da, şartlar sizden yana olacak. Fırsatları doğru kullanmalısınız. İlişkinizi güçlü kılmak için bazı fedakarlıklar yapmalısınız. Onun sizi tanımasına fazla fırsat vermiyorsunuz. Dramatik olmamalısınız.

TERAZİ: İdealist yapınızı çok fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başlıyor. Her türlü ayrıntıları hesaplıyorsunuz.

Çevrenize, yorulduğunuzu belirtmek zorundasınız. Bugün daha detaycısınız.



AKREP: Partnerinizi yargılamadan dinlemelisiniz. Sorunlarını paylaşmaya cesareti yok. Haklı olduğunu duymak istiyor. Yanlış anlaşılmalar yüzünden kırılgan oldunuz. Çevrenizi sorgulamaktan vazgeçmelisiniz. Kilonuza dikkat ediniz.

YAY: Yaşam dengelerinizde aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi bu yüzden size kapris yapıyor. İçsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.

OĞLAK: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Kıskançlık sizin zayıf noktanız. Sevdiğiniz kişi bu özelliğinizi iyi bildiği için, bu konuda sizinle gizlice oynuyor. Fedakarlık size göre değil.

KOVA: Arzularınıza gem vuramazsınız. Farklı bir şeyler yapmanız için isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Onun huyunu bildiğiniz halde, isteklerine karşı gelerek, çileden çıkmasına neden oluyorsunuz. İştahınızı dengelemelisiniz.

BALIK: Siz derin duyguların insanısınız. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Aşk yaşantınız oldukça karışık. Sizi güçlü gördükleri için, duygusal olmanızı hiç kimse istemiyor.