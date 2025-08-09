Yıldız falınız

KOÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi.



BOĞA: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız.

Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.

Sezgilerinizin yüksek olması, bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.



İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.



YENGEÇ: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz.

Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.



ASLAN: Ay, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.



BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.



TERAZİ: Yoğun çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.



AKREP: Kendi doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.



YAY: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi, sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.



OĞLAK: Çevrenizle iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.

Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi oldukça şaşırtan durumlar söz konusu olacak.



KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.

Partnerinizle olan ilişkinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.



BALIK: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz.

Çoğu zaman kafanız karışıyor, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

