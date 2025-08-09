  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025
KOÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi.

BOĞA: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız.
Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.
Sezgilerinizin yüksek olması, bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.
Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

YENGEÇ: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz.
Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.

ASLAN: Ay, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

TERAZİ: Yoğun çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

AKREP: Kendi doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

YAY: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi, sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.

OĞLAK: Çevrenizle iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.
Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi oldukça şaşırtan durumlar söz konusu olacak.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.
Partnerinizle olan ilişkinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

BALIK: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz.
Çoğu zaman kafanız karışıyor, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları