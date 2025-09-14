Yıldız falınız

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.



BOĞA: Duygulardaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.



ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.



BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.



YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.



KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik yaşama geçiyor.