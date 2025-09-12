KOÇ: Beklentileriniz konusunda oldukça derin bir sorgulama içindesiniz. Çevrenizin sizden gizlediğini zannettiğiniz bazı konular, kafanızda soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda oldukça başarılısınız.

BOĞA: Duygusal konularda hayallerinizi mantıklı bir şekilde irdelemeniz gerektiğini siz de biliyor, bugün aşırıya kaçan kıskançlık duygularınızı bastırmayı beceremiyorsunuz. Sahiplenme duygunuz hatalara neden olabiliyorsunuz.

İKİZLER: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. Başarı size uzak değil.

İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olmalısınız.

Yapacağınız her türlü aktivitelere enerjinizi olumlu bir şekilde aktaracaksınız.

YENGEÇ: Aşk konularında kendinizi enerjik ve yeni olaylara hazır hissediyorsunuz. Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkiler alacaksınız. Kendinizi ispat etmenin tam zamanı. Biraz gayretli olmalısınız.

ASLAN: Ailenize derin hislerle bağlı olmanızdan dolayı, onların her türlü problemleri karşısında tedirgin olabiliyorsunuz. Kendi gücünüzün farkındasınız.

Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutmak isteyecek, taviz vermeyeceksiniz.

BAŞAK: Bugün hissettikleriniz konusunda açıklama getirmiyor ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Kişisel egonuzun güçlü olmasından dolayı, etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözlem çerçevesi içinde yaklaşacaksınız.

TERAZİ: Bugün dengenizi bozmamak adına, pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermek istemeyebilirsiniz. Özellikle tartışmalardan uzak kalmanızda yarar var. Maddesel konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor.

AKREP: İlgilendiğiniz konuları kişisel yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi çevrenize yansıtabilirsiniz.

Bugün, ilişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizme konusunda zorlanabilirsiniz.

YAY: Bilinçaltı düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün içindesiniz.

Gerçekleştirmeyi amaçladığınız bir çok aktivite var ve güçlü dostların desteğiniz görmek istiyorsunuz. Başarılı bir dönemdesiniz..

OĞLAK: Çevrenizde güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de, zaman içinde onlarla aranda rekabet oluşmasına neden olacak. Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı yönlerinizi kullanacaksınız.

KOVA: Yalnızlığın siz sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunuyorsunuz. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin önemini bir kez daha kavrayacak hedeflerinize daha sıkı sarılacaksınız..

BALIK: Çevrenizde güvendiğiniz kişilerle çalışmaktan büyük bir zevk alıyorsunuz. Bugün içsel hesaplaşmalarınız gündeme gelebilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirme konusunda Sezgisel gücünüzü rahatlıkla kullanabileceksiniz.