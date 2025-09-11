KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

BOĞA: Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatların değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.

İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz.

Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalar da açıksınız.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür burcunuzda ilerlerken, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak.

Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor.

Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

AKREP: Satürn kombinasyon burcunuz Balık'ta geri gidiyor.

Partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. Kendinize güvenmelisiniz.

YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

OĞLAK: Çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.

İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

KOVA: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

BALIK: Bu dönem, çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak Size hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.