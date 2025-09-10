KOÇ: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir.

Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız.

Sağlığınızla biraz ilgilenin.

BOĞA: Ani aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazıları ise, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklardır. Kişiliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli ve yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkinizi göstereceksiniz.

Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.

ASLAN: Burcunuzda ilerleyen Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.

BAŞAK: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, ihmal etmeden tamamlayın.

TERAZİ: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz.

Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.

AKREP: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz yaşam daha güzel olacak. Herkes, herkesten borç isteyebilir.

Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir. Sizinki de biraz aşırıya kaçıyor.

YAY: Karşıdan birbirinizi görüp de hiç konuşmadığınız biriyle tanışıp, iyi dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüzü keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.

OĞLAK: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz.

Bir arkadaş davetine katılabilirsiniz.

Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

KOVA: Yakın çevrenizle aranızda gizli bir şekilde mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda, çok fazla söz sarf etmeyin.

Yanlış anlaşılabilir. Eğer biraz göreceli düşünürseniz, sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.

BALIK: Bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz.

Hatta bu konuda sözünüzü kesenlere ciddi kızıyorsunuz. Biraz daha toleranslı olun. Hala bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket tarzı değil.