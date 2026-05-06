Yıldız falınız

KOÇ: Bugün kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya farklı yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: Aranızda tartışmalar kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, geciken bazı konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi de bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.

YENGEÇ: Yardımlarınıza alışan insanlar yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz. Yardım etmeniz gerektiren şartlarınız çok önemli.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimler ile bir çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi siz maddi konularla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: Yakın arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Onunla ilgili içinizdeki fırtınaları gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları dindirmekten başka çareniz yok. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini de alsanız fena olmayacak. Maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görseniz, daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İş günü içinde şartlar gerektirdiği için, bir çok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Hayatınızın zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Özellikle bu dönem kazanımlara doğru yelken açacaksınız.