Yıldız falınız

KOÇ: Baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız.

Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

BOĞA: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuzun arttığını görüyorsunuz.

İKİZLER: Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli saklı duygular peşinde olacaksınız.

YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

ASLAN: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masraflar yapıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Akıllı davranmakla başarılı olacaksınız.

AKREP: Bu hafta kovada ilerleyen Plüton sizi olumlu etkiliyor. Çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkinizi gösterecek, yine de iş yaptığınız kişiler önemli olacak.

YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen evlilik kararı almamanızda fayda var.

OĞLAK: Duygularınızdaki artışlar yüzünden kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde bir karmaşa içinde olacaksınız. Aklınızı kullanın.

KOVA: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri bir kenara koymalısınız.

BALIK: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken, kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız. Sağlığınızla ilgili vitamin almalısınız.