Hürmüz’de ABD ile İran savaşı yeniden başlıyor

Hürmüz'de kum saati çalışıyor. Pazartesi günü ABD ile İran arasında ateşkes gitti geldi. Korkulan olmadı ama her an Hürmüz'de silahların ateşleneceği hassas bir durum var. ABD Başkanı Trump Pazar günü önemli bir hamle yaptı, "Özgürlük Projesi" adıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen ticari gemilere eşlik edileceğini açıkladı. Sürece müdahale edilirse buna "güçlü bir karşılık verileceğini" belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Tümgeneral Ali Abdollahi, boğazın "İran silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında" olduğu açıklamasını tekrarladı ve güvenli geçişin İranla koordinasyon gerektirdiğini savundu. İran resmi Fars Haber Ajansı, iki füzenin ABD Donanması'na ait bir fırkateyne isabet ettiğini bildirdi. ABD'nin Afganistan'dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya olan bölgeyi kontrol için kurduğu CENTCOM, İran'ın bir ABD savaş gemisini vurduğu iddiasını yalanladı. Açıklamada, "ABD Donanması'na ait hiçbir gemi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor" dedi.

KIZDIRAN HARİTA

Tansiyonu yükselten bir gelişme daha oldu. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettiğini öne sürdüğü yeni alanı gösteren dikkat çekici bir harita yayımladı. Haritaya göre, Hürmüz Boğazı'nda kontrol edilecek alanın sınırları şu şekilde tarif edildi: Güneyde, İran'daki Mübarek Dağı ile BAE'deki Füceyre'nin güneyi arasında bir hat. Batıda, İran'daki Keşm Adası'nın ucu ile BAE'deki Ümmü el Kayveyn arasında bir hat. Gün boyunca, ABD ile İran arasında karşılıklı açıklamalar devam etti. Pazartesi saat 15.00 sıralarında, CENTCOM, 2 geminin boğazdan geçişine yardım ettiğini bildirdi. CENTCOM'un açıklamasında, "Amerikan kuvvetleri, ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek veriyor. İlk adım olarak, ABD bayraklı 2 ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve yolculuklarına güvenli bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Trump'ın duyurduğu "Özgürlük Projesi" isimli operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçmek isteyen ticari gemilere destek vereceğini Pazar gecesi açıkladı. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor; aynı zamanda deniz ablukasını da sürdürüyoruz" diye konuştu. Hürmüz'de tansiyon çok yüksek. Her an bir şeyler olabilir.