Yıldız falınız

KOÇ: Olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden son kapasite faydalanmayı başaracaksınız.



BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, konuşmalarıyla oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz.

Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.



İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı, özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. İlginç haberler alacaksınız.



YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız. Dostlarınızın size önereceği fikirler var.



ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacaktır. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek taşları yerine oturtacaksınız.



BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz pozitif olacaktır.



TERAZİ: Gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Hassas bir durum ortaya çıkacaktır.



AKREP: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor.



YAY: Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak, bu gün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.



OĞLAK: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.



KOVA: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz. Kişisel değer kavramlarınız önemli unutmayın.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli donanıma sahipsiniz. Estetik yönünüzü öne çıkarıyorsunuz.