Yıldız falınız

KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık.



BOĞA: Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamaktan kendinizi alamıyorsunuz.



İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacaktır.

YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.



ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz.



BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle çevrenizde kesin çözümler elde ediyorsunuz.



TERAZİ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı yapmayın.



AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.



YAY: Gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.



OĞLAK: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz. Çalışmalarınız olumlu yönde hızla ilerliyor.



KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatleriniz söz konusu.



BALIK: Gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.