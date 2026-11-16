Yıldız falınız

KOÇ

Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için içinize kapanacaksınız.



BOĞA

Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkileri gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden hala, teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.



İKİZLER

Maddi konuların kafanızda aldığı şekil çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.



YENGEÇ

İlişkilerinizde mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden moraliniz hemen bozuluyor.



ASLAN

Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızla yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize katkı sağlayacak her türlü donanıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.



BAŞAK

Kişisel olarak başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüphelerinizde ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.



TERAZİ

Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde bir arada yürütmeyi biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızda güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.



AKREP

Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak yeni formüller üreteceksiniz.



YAY

İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz.



OĞLAK

Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanıza rağmen aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.



KOVA

Bugün duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir. Ancak bu olaylara tepkili yaklaşmak yerine ılımlı davranmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırla eğilmelisiniz.



BALIK

Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranarak iş potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. Bugün net olmayı denemelisiniz.