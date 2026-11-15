Yıldız falınız

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Bugün arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.

Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

YENGEÇ: Mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili gelişmeler mevcut. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak. Kişisel olaylarınıza temkinli yaklaşmalısınız.

ASLAN: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

BAŞAK: Ailenizin rahatlığı için yapamayacağınız şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.

Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ruh sağlığınızı destekleyici davranışlar içindesiniz.

TERAZİ: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.

AKREP: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

YAY:Her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması motivasyon gücünüzü arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz. İnatçı yönlerinizle başarıya daha çok yaklaşacaksınız.

OĞLAK: Plüton burcunuzda geri gidiyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların sizi zorlamasını istemiyorsanız dikkatli olun.

KOVA:Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun.

BALIK: Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız