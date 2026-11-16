Yeni Parti’de İmamoğlu ipleri Özgür Özel’e bırakmadı

YENİ Parti'de direksiyonda Özgür Özel oturuyor; ancak rotanın çizilmesinde Ekrem İmamoğlu'nun eli hala haritanın tam üzerinde duruyor. 160 kişilik PM listesi bize şunu söylüyor: "karşılıklı bağımlılığa dayalı bir güç dengesi" var. Ankara Spor Salonu'nda tamamlanan 1. Olağan Kurultay ile YENİ Parti'nin yeni yönetimi belli oldu. Günlerdir siyasi kulislerde "yeni partiye kim hakim olacak" sorusu merakla tartışılırken ortaya çıkan 160 kişilik Parti Meclisi (PM) listesi; Ekrem İmamoğlu'nun ipleri bırakmadığını, Özgür Özel'in ise tam hakimiyeti kuramadığını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu ise kendi danışmanları, İPA kadrosu ve İstanbul merkezli kilit parti yöneticileriyle karar mekanizmasındaki yerini korumuş görünüyor.

GÜÇ DENEMESİ YAPTI

YENİ Parti'nde, Özgür Özel'in 80 kişilik PM'nin önce 150'ye çıkarmasına karşın, kurultay sabahı (Pazar) ise Ekrem İmamoğlu kanadının talebiyle 160'a çıkarılması ikili arasındaki hakimiyet mücadelesinin bir sonucu olarak gözlendi. Kurultayın ilk gününde tutuklu belediye başkanlarının YENİ Parti'ye katılımı yolsuzluk/rüşvet iddialarıyla yargılanan İmamoğlu'na partinin desteğinin aynen sürdüğünü işaret ediyor. 160 kişilik PM listesi dikkatle okununca ortada tüzüksel bir "eşbaşkanlık" olmasa da siyaseten "karşılıklı bağımlılığa dayalı fiili bir güç dengesi"nin Yeni Parti'de olacağını ilan ediyor. Yeni Parti yönetim kadrosunun şifrelerine bakalım. Özel'in partiye hakim olmak için en yetkili organ Parti Meclisi'ni 80'den 150'ye çıkarması ve blok liste kararı güç odaklarını tek çatı altında eritme hamlesiydi. Bir taraftan söz verdiği 80 milletvekilini PM'ye alarak örgüte 40 kişilik kontenjan ayırarak milletvekili ve il başkanlarının liste dışında kalanların CHP'ye dönmesini engelleme, blok liste ile listeyi beğenmeyecek İmamoğlu'na yakın isimlerin listesini delme korkusundan kaynaklanmıştı. Nitekim Ekrem İmamoğlu kanadı, politika geliştirme grubunu 30'dan 40'a çıkarılmasını sağlayarak güç denemesi yaptı. Parti örgütlenmesi, yerel yönetimler ve mali işler söz konusu olduğunda yolsuzluk/rüşvet iddialarıyla yargılanan İmamoğlu'nun siyasi hattı etkisini koruyordu. Bunun sonucu olarak, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Özgür Karabat (İBB davası Fezlekesi var), Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer (İBB davası fezlekesi var), Suat Özçağdaş, Ertan Aksoy (İBB davası yargılanıyor) ve İmamoğlu'nun ekonomi danışmanı Serkan Özcan gibi kilit isimlerin PM'de yer alması, İmamoğlu'nun partinin omurgasındaki ipleri elden bırakmadığını gösteriyor. Yasama ve Genel Merkez Merkezinde "Özel" Tahkimatı gözleniyor. Tek aday olarak girdiği seçimde 1154 oyla genel başkanlığı kazanan Özel, kendi yakın çalışma ekibini ve Meclis grubu hakimiyetini koruyor. Burhanettin Bulut (Fezlekesi var), Deniz Yücel, Murat Bakan, Gamze Taşcıer ve Yankı Bağcıoğlu gibi Özel'in A takımındaki isimler PM'deki yerlerini korudu. İmamoğlu kanadı Kurultay salonunda PM sayısını da 30'dan 40'a çıkarılmasını sağladı. Bu hamle, Özel ile İmamoğlu'nun eş başkanlığını işaret ediyor. Prof. Dr. Cem Say, Dr. Bülent Şık, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, iktisatçılar Prof. Dr. Öner Günçavdı, Dr. Murat Kubilay, Kerim Rota, Güldem Atabay, sendikacı Kadem Özbay ve eski İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican gibi isimler bu gruba dahil edildi. İmamoğlu'nun merkez sağa açılma niyeti Cemal Enginyurt, Mehmet Salih Uzun, Bilal Bilici, Evrim Rizvanoğlu ve Ahat Andican gibi merkez sağ kökenli siyasetçilerin 160 kişilik listede buluşmasında yerini aldı. Özgür Özel neden tam hakimiyet kuramadı? Kurultayın birinci günü liderlik tahkimatı ile öne çıkan Özal'ın bir gün sonra parti yönetimi için çıkarılan 160 kişilik listesi, İmamoğlu'nun ipleri Özel'e bırakmadığını gösterdi. Özel, yolsuzluk/rüşvet iddiaları ile yargılanan isimleri listeye koyarak İmamoğlu'na bağlılık mesajı vererek İmamoğlu'nun temsil ettiği siyasi ağırlığı dışlayan bir PM listesini çıkarma cesaretini gösteremedi. Özel partinin Genel Başkanı, meclis grubunu, örgüt grubunun bir bölümüne hakim. Direksiyonda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin etkili isimlerini taşıdığı politika geliştirme grubunda ve örgüt grubu içinde (Not: En büyük delege grubu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, örgüt grubunda da yer alacak) etkili konumuyla, perde gerisinde ağırlığını koruyor.

KADROLARIN DAĞILIMI

Mevcut veriler ışığında listede tek bir kanadın diğerini tamamen tasfiye etmesinden ziyade, Özgür Özel'in genel başkanlık otoritesini güçlendirdiği, İmamoğlu kanadının ise parti içi ağırlığını ve yerel yönetim hattını koruduğu bir tablo öne çıkıyor: Özel, CHP dönemindeki çekirdek çalışma ekibini yeni partinin omurgasına taşıdı. İmamoğlu'nun İBB başkanlığı ve CHP içi değişim sürecinden itibaren yakın çalışma yürüttüğü, danışmanlığını yapan veya İstanbul hattında siyaset üreten isimler listede bulunuyor: SELİN SAYEK BÖKE (CHP'nin önceki yönetiminde Genel Sekreterlik yapan ve sonrasında CHP Parti Meclisi tarafından YENİ Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle disipline sevk edilen Selin Sayek Böke, 15 Kasım 2026 kurultayında açıklanan 160 kişilik listede yer aldı. Böke, yeni yapılanmada Politika Geliştirme Grubu'nun ekonomi, kalkınma, tarım ve teknoloji kadrosunda görevlendirildi. GÜL ÇİFTÇİ (Genel Başkan yardımcısı olacağı konuşuluyor), Kerim Rota, Serkan Özcan: Ekrem İmamoğlu'nun ekonomi danışmanı. Özgür Karabat ve Gökan Zeybek: CHP'deki değişim sürecinden bu yana İmamoğlu ile en yakın siyasi mesaiyi yürüten ve örgüt/mali işler kanadını temsil eden isimler. Suat Özçağdaş ve Turan Taşkın Özer: İmamoğlu ile yakın siyasi koordinasyon içinde hareket eden ve İstanbul/örgüt hattında öne çıkan kurmaylar. Doç. Dr. Burak Cop: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Akademik Koordinatörü. Sinem Kırçiçek, Ali Gökçek ve Olgun Atilla: İmamoğlu'nun yerel yönetim ve gençlik/örgüt yapılanmalarında yakın çalıştığı isimler. Ertan Aksoy, İmamoğlu'nun siyasi-kamuoyu araştırma başdanışmanı, İBB davasında yargılanıyor). Özgür Özel en yakın arkadaşı Veli Ağbaba'yı listeye alamadı. Yankı Bağcıoğlu, Yunus Emre, Murat Bakan, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen (Manisa milletvekili) ve Yalçın Karatepe. Eski ABD Büyükelçi Namık Tan, Prof. Dr. Cem Say, Dr. Murat Kubilay, Ömer Önhon (Eski Şam Büyükelçisi), Dr. Bülent Şık, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Kadem Özbay (Eğitim-İş Genel Başkanı).

SONUÇ

ÖNÜMÜZDEKI dönemde belirlenecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bu 160 kişilik büyük uzlaşmanın icra katında nasıl şekilleneceğini gösterecek.