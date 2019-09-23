Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2012-2013 yılından itibaren uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim yasasıyla birlikte eğitim sisteminin yapısı değişmişti. Bu değişimin ilk uygulamasının 2019 -2020 Eğitim ve Öğretim yılında hayata geçecek olması nedeniyle, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri kaygılı.

Çünkü 2019'da sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girerken, 2020'de 1 milyon 880 bin öğrenci sınava girecek. Yani 600 binden fazla öğrenci artışı yaşanacak. Bu konuda LGS öğrencilerini endişelendiren iki nokta var.



HEDEF NİTELİKLİ EĞİTİM

1- Nitelikli okulların kontenjan kapasiteleri. Mevcut yapıya göre, nitelikli okulların sayısı yetersiz. Ayrıca bu okulların öğrenci kapasiteleri de sınırlı.

Öte yandan nitelikli okul kategorisinde yer almayan okullara, yerel yerleştirme ile başvuru yapan birçok öğrenci de kontenjan yetersizliği nedeniyle açıkta kaldı. Örneğin, İzmir Karşıyaka'da 95 puan okul ortalamasında olan öğrenciler bir yere yerleştirilemedi. Bu yıl öğrenci sayısının çok daha fazla olması nedeniyle daha büyük sorunlar yaşanmaması adına bazı önlemler alınması gerekiyor. Eğitimciler, aileler ve öğrenciler yeni sistemin ilk uygulamasında MEB'in nasıl bir önlem alacağını merak ediyor ve endişelerinin giderilmesini bekliyor. Bu noktada nitelikli okulların artırılmasında büyük fayda olduğunu da vurgulamak gerekiyor.



2- Okul tercih kriteri. Örneğin Aynı ilçede 8. sınıfta okuyan iki öğrenci de 480 puan alıyor ve aynı okulu tercih etmek istiyor. Ancak biri 2005 Kasım doğumlu, diğeri 2006 Haziran doğumlu. Bu durumda yerleştirme nasıl yapılacak? Mevcut yapıda yaşı küçük olan öğrenci tercih edilirken, bu durumun bazı öğrencileri mağdur ettiği belirtilmişti. Bu yıl öğrencilerin aynı mağduriyeti yaşamaması için yeni bir tedbir alınması ve kriterlerin revize olması beklenmektedir.



ASLOLAN İNSANA YATIRIMDIR

Öte yandan öğrencinin okul dışında katıldığı bilimsel, kültürel, toplum hizmeti, müzik, sanat ve spor gibi aktivitelerin yerleştirmeye etkisi de merak konusu. Bu nitelikler yerleştirme kriterlerine dahil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 29 Mart 2019 tarih 6553640 numaralı yazısı ile öğrencilerin katıldığı tüm sosyal etkinlikler "e-okul sosyal etkinlik uygulama klavuzu 2019" doğrultusunda e-okul üzerinden sisteme işlenmiş ancak puana yansıtılmamıştı.



2023 Eğitim Vizyonu sloganında belirtildiği gibi "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" hedefinin gerçekleşebilmesi için LGS öğrencilerinin bu temel kaygılarının giderilmesine ihtiyaç var. Özellikle nitelikli okul sayılarının arttırılması ve başarılı öğrencilerin açıkta kalmaması için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, belediyeler, yerel yönetimler ve STK'lar gibi ilgili tüm kurumların el birliği ile çözüm üretmelidir. Eğitime ilişkin çözümler zaman aldığı için, tedbirlerin derhal alınması, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almamız demektir. Unutmayalım ki, insana ve eğitime yapılan yatırım, geleceğe yatırımdır.

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