Çalışma hayatında verimli ve etkin çalışmak her çalışanın temel görevi.

Küresel piyasalarda her geçen gün rekabetin artış göstermesi, krizlerin artması üstüne bir de korono virüsün dünyada hızla yayılması işverenler başta olmak üzere tüm girişimcileri endişeye sürüklüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), korona virüsü salgını nedeniyle küresel ekonomide talep ve arz şoku yaşandığını, 2020 yılında Japonya, Avustralya, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayland'ın ekonomik durgunluğa (resesyon) girebileceğini açıklıyor. Bu gibi zorlu ve önlenemeyen koşullar karşısında elbette işverenlerin işi zor.

Dünya tarihinde çok fazla kriz yaşandı, krizler atlatılıyor ancak süreci ağır oluyor. İş dünyasının mevcut koşulları en iyi şekilde korumaktan ve imkanları tam kapasite kullanmaktan başka çaresi yok. En büyük sermaye, insan kaynağı olduğuna göre çalışanların verimini artıracak modelleri geliştirmek yöneticinin en büyük görevi.

İşyerinin vizyonu çerçevesinde çalışanların performansını artırmak, verimli iş çıktıları sunmak için yöneticilerin her zamankinden daha fazla çaba sarf etmesi gerekecek. Özellikle yöneticinin; hedefleri belirlemede, koordinasyon sağlamada, motivasyon yaratmada, etkili iletişim kurmada, ölçme-değerlendirme yapmada, eğitim süreçlerinde objektif ve profesyonel çalışması daha çok önem taşıyor.



EĞİTİM VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Ben her işin bilimsel olması gerektiğine ve işi uzmanına danışılması gerektiğine inanırım. Başarı zaten tesadüflerle gerçekleşmez. Emek ve çabayı gerektirir.

Yöneticiler işte başarı ve verim istiyorsa, liyakat sahibi kişileri etrafında toplamalıdır.

Bir de eğitime önem vermelidir. Tom Peters'in çok sevdiğim bir sözü vardır.

"İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa eğitim bütçenizi dört katına çıkartın".

Dünyadaki tüm krizler, bilgi ve eğitim sayesinde aşılmıştır. Yöneticilerin odağında olması gereken diğer önemli husus iletişimdir. Çünkü bir çalışanın verimliliği, işletmenin tüm verimliliğine etki yarattığından, koordinasyon kurmada, hataların önlenmesinde, geribildirimin verilmesinde, kar ve zararda kısacası işin yürütülmesinde iletişim çok önemlidir.

Yönetim sürecinin ilkesi olan iletişim başarı veya başarısızlığın ilk nedenidir.

İletişim sayesinde çalışanların yönetime katılmaları sağlanarak işyeri amaçları ile çalışanlar arasında bir konsensüs oluşturulabilecektir.

Açık iletişim korku psikolojisinin de önüne geçer. Gelişmekte olan ülkelerde maalesef baskıcı yönetimin fazla olması ülkelerin ilerlemesinin önüne geçer. Çalışana korkudan bir disiplin kuruluyorsa o görev olduğu için bir gün kaybolur, oysa maharet motivasyondan gelen disiplindir. Yani yönetici emretmeden yönetebiliyorsa başarılı olur. Bunun içinde sistem ve profesyonellik gerekir.



GÖRÜNMEZLİK Mİ GELİYOR?

Çocukken görünmez olmayı hayal ederdim. Bilim insanlarının buluşlarına her gün yeni bir icat ekleniyor. Kanadalı Hyperstealth Biotechnology "Quantum Stealth" adını verdiği patentli bir ürün ortaya koydu. Bu kamuflaj hedefin etrafındaki ışığı bükerek onu görünmez kılıyor. Gelen ışığın dalga boyu ultraviyole, kızılötesi olsa bile materyal ışığı bükebiliyor. Üstelik herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan materyalin, kağıt inceliğinde ve ucuz olduğu belirtiliyor.

Dikkatimi çeken ise tank, uçak ve hatta gemileri bile gizleme özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Bilim insanlarının çığır açan buluşları ile gelecekte ışınlanmamız da gerçek olacaktır. Çünkü hayal sınır tanımıyor, bilim hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.