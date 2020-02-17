İklim değişikliği, dünyada artan nüfus ve dijital dönüşümün her geçen gün gelişmesi ile birlikte ülkeler inovatif çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Bilim ve iş insanları, yeni ve başarılı çalışmalara imza atıyor. Gelişmiş ülkeler çevreyi odak noktalarına alıp, iş modellerini buna göre kurguluyor. Zira gelişmiş ekonomilerde başarı kavramı artık tanım değiştirdi.

Yaptığınız tüm iş süreçlerinde çevre ve topluma katkı sağlayacak yenilikler ile sosyal sorumluluk çalışmaları beraberinde gelmiyorsa isterse milyar dolarlar kazanın, başarılı sayılmıyorsunuz...



Bu çerçevede, son zamanlarda dikkatimi çeken birkaç çalışmayı, rol model olması açısından paylaşmak istiyorum.

Mesela Yeşil Odak'ın yaptığı araştırmalara göre; Meksika'nın Cancun kentinde akıllı ve sürdürülebilir bir şehir için Orman Şehri tasarlandı. Bu çalışma dünyada ilk, tamamen kendi kendine yeten bir şehir olacak. Şehirde kurulacak güneş paneli ve tarım alanı ile yiyecek ve enerji üretecek. 130 bin kişinin yaşayacağı düşünülen şehirde, 400 farklı türden 7.5 milyon bitki ile oluşturulan 400 hektarlık yeşil olacak. Kişi başına 2.3 ağaç oranı olacak şehirde, 116 bin ton karbondioksiti emecektir. Bu şehirde çevre ve faydalı modellere yönelik birçok detaylar düşünülmüş. Şehir aynı zamanda birçok uluslararası organizasyon, üniversiteler ve şirketler için geniş kapsamlı bir araştırma merkezi olacak.



DUBAİ VE İTALYA ÖRNEKLERİ

Başka bir örnek çalışma da Dubai'de 2020 yılında inşa edilecek Da Vinci Tower. Üstün mimarlık ve inovatif çalışmanın çok başarılı örneği olan bu bina yenilenebilir enerji üretecek. Maliyeti ve yapım süreci emsaline göre %30 daha düşük olacak. Teknik olarak, 360 derece dönerek, güneş enerjisinden maksimum yararlanacak olan yeşil gökdelenin, her kat arasında yatay olarak konumlandırılmış 79 rüzgar türbini ve çatıdaki güneş panelleri sayesinde kullanacağından 10 kat daha fazla enerji üreteceği belirtiliyor.

Diğer bir örnek ise İtalya'dan... İtalyan şirketi Ocean Reef Group, tarımsal üretimin alternatif yöntemlerini keşfetmek için dünyanın ilk sualtı çiftliğini kurdu. Nemo'nun Bahçesi adındaki Savona kıyısında bulunan bu sualtı çiftliğinde, fasülyeden fesleğene kadar birçok besin üretiliyor.

Bu çiftlik, yaban hayatı için de çok faydalı. Yengeçler çapalarda ve seralarda dolaşırken, ahtapotlar ve nesli tükenmekte olan deniz atları da, yapıların altındaki barınakta yaşıyor ve hiçbirinin şimdiye kadar bitkilere zarar vermediği vurgulanıyor.



UTANILACAK BİR LİSTE

Dünyada iş insanları kafalarını Ar- Ge'ye, inovasyona yorarken, maalesef ülkemizde bazı iş insanları ise kafalarını hileye, kolay yoldan para kazanmaya yoruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada tağşiş yapanların yeni listesini kamuoyuna duyurdu. Oysa bu utanç listelerinde yer alan firmaların bazıları ise uzun zamandır yapılan ifşaya rağmen gıda teröristliğine devam ediyor.

Hatta gıdada tağşiş ve taklit yapan bazı markaların isim değiştirerek üretime devam ettiği belirtiliyor. Hele zeytinyağına karıştırılan transyağ, sanayi yağları ve tohum yağlarına ne demeli?

Bunlara en ağır ceza verilmeli.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu hilekarların hapis cezası alması gerektiğini vurguluyor. Umarım tez zamanda bu çalışma da sonuç bulur.

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, denetim yapsa da ticaret yapanlar yine bir hile ve uyanıklık yapacak alan buluyor, işin temeli ahlaka dayanıyor.

İnsanda vicdan ve ahlak yoksa, denetim de çare olamaz. Sağlığımızı riske sokan, kötü niyetli ticaret yapanları ve firmalar için görülen uygunsuzlukları Alo 174 gıda hattına bildirmek önemli.

Biraz daha hassasiyet lütfen...