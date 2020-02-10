Ödülleri severim, çünkü arkasında binbir zahmet, emek, akıl ve alın teri vardır. Bir kişi veya kurum ödül aldığında gururlanır, duygulanırım.

Ödüllerle başarının karşılık bulması çok güzel. Her ödül, yeni başarıları teşvik etmesi, yeni hedeflerin belirlenmesi, çıtanın yükselmesi adına cesaret verir. İş dünyasında ödül uygulamalarının büyük anlam ve önemi var.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde göğüs kabartan bir ödül töreni gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) işbirliğiyle düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Ticari kazançlarına göre vergi verenler, döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar ve en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi çeşitli kategorilerde şirketler ödüle layık görüldü.

Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İTB Başkanı Işınsu Kestelli'nin yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.



İZMİR ZİNCİRİNİ KIRIYOR

Törende yapılan konuşmalarda, ülke ekonomisine katkıda önemli bir payı olan İzmir'in yeni hedefleri de dile getirildi. Bir İzmirli olarak, İzmir'in potansiyelini daha çok ortaya çıkaracak işlere - projelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Dünyada ülkelerin değil, kentlerin ön plana çıktığı bir çağa doğru dönüşüm sök konusu... İzmir sanayi, tarım, turizm, tekstil ve maden gibi birçok sektörde üstün özelliklere sahip bir kent. Öte yandan güçlü insan kaynağı var. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar yeterli atağı gösterdiği söylenemez. İzmir zincirlerini artık kırmalı ve kırmaya da başladı.

Genel çerçevede iş dünyasının daha stratejik hamlelere, birlik beraberliğe daha çok ihtiyacı var. İzmirli kendi iç dinamiklerine odaklanıp, birbirini desteklediğinde hiçbir güç başarısının önüne geçemez.



FAİZ İNDİRİMİ CANLANDIRIR

İş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu konu banka faizlerinin inmesiydi. Faizlerin yüksek olması girişimcinin üretime odaklanmasının önünü kesiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklama ile iş dünyamız için çok önemli bir müjde verdi. Bakan Albayrak'ın, "İş dünyasıyla hazır bir aradayken yeni müjdeler verelim. En son Kayseri'deyken indirim açıklamıştık. Buraya gelirken de kamu bankalarının yöneticileriyle bir araya geldik. İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz derken, sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirimi görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. İndirimleri yansıtmaya devam ediyoruz" şeklindeki açıklamasıyla oluşan olumlu hava iş dünyasını hareketlendirecektir.

2020 yılında ticari hayatın pozitif ve bereketli geçeceğini öngörüyorum. Öte yandan enerji harcamalarında indirim ve ÖTV indirimi de hem iş dünyasının hem de vatandaşların beklentileri arasında. Bu yılın ekonomi politikaları arasında enflasyon ve faizle mücadele öncelikli olacak.

Piyasadaki bu moral ekonomiyi daha da canlandıracaktır.