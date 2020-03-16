Korona virüsü giderek yayılıyor, adeta çığ gibi büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi (küresel salgın) ilan etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yaygınlaşmaması için önemli tedbirler alıyor.

Türkiye'nin aldığı tedbirleri Çin ve Avrupa baştan almış olsaydı hastalık bu sonuca ulaşmazdı. Sağlık Bakanlığının talimatlarına uyup panik yapmadığımız sürece hastalığın yayılmasını önleyebiliriz.

İki önemli konu da var. Birincisi psikolojik etki. Bir ata sözü var: "ruh hasta olunca beden hasta olur". Millet olarak tedbirli, umutlu ve inançlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. İkincisi ekonomik etki.



AB CİDDİ YARA ALACAK

Korona virüsünün ekonomiye yansımaları konusunda görüşlerime aktarmam için İzmir'in ulusal yayın yapan yeni Kanalı CTT kanalının Ekonomi Saati programına davet edildim. Yeri gelmişken eklemek isterim. İzmir'in yeni kanalı, 2019 aralıkta faaliyete başladı. Sağlıktan, ekonomiye, sanattan siyasete birçok konuda programlar yapılıyor. Egenin sesi olmak için çabalayan bu yeni kanala dilerim bölgemiz sahip çıkar.

Programda korona virüsün ekonomiye yansımaları, toplum ve iş dünyasına düşen görevleri konuştuk. Virüs birçok ülkeyi derinden etkileyecek. Orta Asya, Avrupa, AB krizden ciddi yara alacak. Moody's büyüme tahminleri beklentinin altında olacağını belirtiyor. Gelişmiş ekonomilerin büyüme tahmininin %1,3'ten 1'e, ABD'nin büyüme tahmininin % 1,7'den 1,5'e, Japonya'nın % 0,3'ten yüzde 0'a, Almanya'nın %1'den yüzde 0,3'e, İngiltere'nin %1'den yüzde 0,9'a, Fransa'nın % 1,3'ten yüzde 1,1'e ve İtalya'nın büyüme tahminin % 0,5'ten eksi 0,5'e düşürüldüğünü belirtiyor.

Ayrıca Çin'in %5,2'den yüzde 4,8'e, Hindistan'ın %5,4'ten 5,3'e, Brezilya'nın %2'den % 1,8'e, Rusya'nın %1,5'ten% 1,3'e, Meksika'nın % 1'den %0,9'a, Güney Afrika'nın %0,7'den % 0,4'e, Türkiye'nin ise % 3'ten % 2,5'e çekildiği açıklandı.

Küreselleşme nedeniyle dünya, olumsuz etkilenirken en çok etkilenen gelişmekte olan ülkeler yaşıyor.



HALK BİLİNÇLİ OLMALI

Tüketici davranışları ekonomide önemli olduğundan, kıtlık çıkacak endişesiyle gereğinden fazla alışveriş yapmak yeni sorunlara yol açacaktır. Halkın bilinçli davranması önemlidir. Toplumda bir de fırsatçılar ortaya çıktı. 2 TL'lik makarnayı 15 TL'ye, 10 TL'lik kolonyayı 50 TL'ye satanlar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fırsatçıların bildirilmesi konusunda vatandaşı uyardı. Öte yandan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 81 ildeki odaları haksız fiyat artışı yapan firmalara disiplin önlemlerinin alınmasını istedi. Bu yıl LGS ve Üniversite sınavı (YKS) tarihi ötelenmesi yerinde bir karar olacaktır. Çünkü çocukların geleceği her şeyden önemli.



YENİ FIRSATLAR DOĞAR MI?

Çin küresel ekonominin tek başına %30 sağlıyordu, iyi bir hammadde ülkesiydi.

Çin'deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Jörg Wuttke, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin "tahminlerinin ötesinde" olduğunu, Çin'de faaliyet gösteren çok sayıda orta ölçekli şirketin iflasın eşliğinde olduğu dile getirdi. Türkiye dünyada, tekstil ve hazır giyim, deri ve mamulleri vb.sektörlerde güçlü. AB ülkeleri taleplerini Çin yerine Türkiye'den sipariş almaya başladı. Türkiye kaliteli ürün ve müşteri memnuniyetinde başarı gösterdiğinde kalıcılığını sağlayabilir.

Fırsatı yakalayabilir. İnovatif ürünler ve nitelikli işgücü ile destekleyebilir. Türkiye'nin üstün özelliklerini gösterme ve tanıtım yapmanın tam vaktidir. İddialı olur ve inanırsa geleceğin Çin'i Türkiye olabilir. Ülkemizin know-howu güçlü olan ancak girişimcinin sermaye eksikliği olduğu alanlarda teşvik vermenin tam zamanı. Planlı olarak ve girişimcilerin "biz yaparız" sesine kulak verirsek istediğimiz her şeyi başarabiliriz. Korona virüsün küresel ekonomiye yaşattığı sıkıntıdan ülkemizde etkileneceği için sanayici ve iş insanlarının kredi ve ödemelerin bir süre ertelenmesi yerinde olacaktır.