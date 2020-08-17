İcadı ile dünyada devrim yaratan pil teknolojileri; bilimsel çalışmalar, telgraflar, telefonlar, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, makineler, elektrikli arabalar gibi pek çok büyük yenilikleri ortaya çıkardı.

Günümüzde teknolojik cihazlarda kullanılan lityum tabanlı piller ise akıllı cihazların üretilmesine olanak sağladı. Hayatımıza cep telefonu ile giren akıllı teknolojilere; akıllı evler, beyaz eşyalar, arabalar, giyilebilir teknolojiler vb. gibi pek çok akıllı teknolojiler her geçen gün çığ gibi büyüyor.



SIRADIŞI ÇALIŞMALAR

Batarya ve pil alanında dünyada sıradışı çalışmalar yapılıyor. Hava ile şarj olan piller, bioo bitki şarj yolu ile fotosentez yolu ile şarj olma,(bioo, fotosentez enerjisini kullanarak telefon ve tabletleriniz şarj eden bir saksı), kağıt gibi katlanılabilen piller, sürtünme kuvvetini kullanarak kişinin derisinden elektrik üreten bu piller, ultrason ile şarj edilebilme, store dot ile30 saniyede şarj, şeffaf güneş enerjili şarjlar, ortam sesini kullanarak şarj etmek mümkün olacak.



DÜNYA HAKİMİYETİ

Gelecekte gelişmiş batarya teknolojisi olmadan, teknolojik alanda başarı göstermek mümkün görünmüyor.

Küresel ısınma, fosil yakıtların sınırlı olması, yenilenebilir enerji kaynaklarından yüksek verim alma, günlük hayatı kolaylaştırıcı inovatif ürünleri kullanma isteği gibi etkenler, pil teknolojilerine ihtiyacı daha çok ortaya çıkartıyor. Bu nedenle dünyada pil pazarının başını çeken Çin, ABD, Güney Kore ve Polonya gibi ülkeler harıl harıl pil teknolojisi üzerine yatırım ve çalışmalar yapıyor. Daha uzun dayanabilen, daha ekonomik, çevreye zarar vermeyen pil geliştirmeye çalışıyorlar.

Çünkü gelecekte pil teknolojisinde güçlü olan ülke, dünyaya hakim olacak.

Elektrikli araçlarda, forkliftlerde, endüstri alanında, yenilenebilir enerjide, akıllı aydınlatmalarda, duraklarda, drone ve İHA'lar gibi pek çok ürün ve cihazlarda pille çalışması planlanıyor.

Tesla, Samsung, LG, Panasonic ve BYD gibi dev şirketler, büyük pil fabrikaları kurarak, dünyada pil tedarikçisi olmak için yarışıyor. Lityum iyon teknolojisinde pil üreten bu şirketlerin ürünleri piyasaya çıktığında tüm mobil elektronik cihaz pazarında lider olmayı hedefliyor. Dünya çapında yaklaşık 30 Gigawatt saat (GWh) olan toplam lityum iyon pil üretiminin, bu yeni yatırımlarla birlikte 2020 sonunda 174 GWh'ye ulaşması bekleniyor.



ASPİLSAN GURUR VERİYOR

Ekonomik ve katma değer açısından bakıldığına pillerin geleceğin ekonomisinde önemi daha da çok anlaşılıyor.

Gerçekten hayret verici bir pazar barındırıyor.

Ülkemiz pil üretiminde maalesef bugüne kadar kafasını çıkaramadı. Neyse ki, sevindirici çalışmalarda yapılıyor. Ülkemizi hem dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefleyen hem de bu alanda teknoloji açığını kapatmak isteyen Kayseri merkezli yerli bir şirketimiz Aspilsan var. Yıllardır savunma sanayi alanında çalışmaları ile bilinen firma; batarya, uçak helikopter aküleri, şarj cihazları, enerji depolama sistemleri üretiyor. Firma 2021 sonuna kadar lityum iyon pil seri üretimine geçmeye hazırlanıyor. Bir Türk firmasının bu açığı kapatması, ileri teknoloji üretimine imkan sağlayacak olması gurur verici.

İleri teknoloji üretmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli çalışmalar yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Strateji raporunda belirtilen hedefler de insanı umutlandırıyor. Bu hedeflere ulaşmak, Türk milletinin ortak hedefi olmalı.