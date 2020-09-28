Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesini ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenleniyor.

Ülkemizin önemli kurum ve firmalarının da desteklediği TEKNOFEST, 24-27 Eylül 'de Gaziantep'te gerçekleşti. Etkinlik kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA), Robotik, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Jet Motor Tasarımı, Uçan Araba Tasarımı, Akıllı Ulaşım, Biyoteknoloji ve İnovasyon, İnsanlık Yararına Teknoloji, Eğitim Teknolojileri, Roket, İnsansız Su Altı Sistemleri, Tarım Teknolojileri ve Model Uydu gibi alanlarda yarışmalar düzenlendi.

İlkokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine kadar tüm yarışmacılar, farklı kategorilerde hünerlerini sergiledi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan etkinliği izlediğimde duygu dolu anlar yaşadım.

Gençlerin başarma ve üretme isteğini, gözlerine ve sesine yansıyan heyecanını anlatmaya kelimeler yetmez. Bu gençlerin her biri gelecekte Farabi, Ali Kuşcu, El- Burini, Akşemseddin, Cahit Arf, El-Cezeri, Aziz Sancar, Canan Dağdeviren, Naşide Gözde Durmuş olacak! Gençlerle iç içe olan bir öğretim görevlisi olarak söylemeliyim ki; yeni kuşak çok parlak! Yeter ki; iyi eğitelim, doğru yönlendirelim ve kapasitelerini açığa çıkaralım. Onların her biri cevher! Bu anlamda gençlere cesaret veren ve yaratıcılığına imkan sunan TEKNOFEST liderlerini ve tüm paydaşlarını yürekten kutluyorum. Dilerim gelecek yıl İzmir ev sahipliği yapar. Bu tür etkinlikler bilgiyi hayata dönüştürme, sosyal ve iş yaşamına katma değer sunma açısından çok faydalıdır. Özellikle Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi, "Bir çocuk gelsin, görsün, dokunsun, ilham alsın diye!"



DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız.

Türkiye'nin teknoloji atağına çok ihtiyacı var. Son yıllarda Ar-Ge harcamaları atmıştır. Örneğin 2015'te yüzde 17 artarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,06'ya ulaşmıştır.

2023 yılı hedefi yüzde 3'tür. Dünya genelinde en çok Ar-Ge yatırımı yapan 15 ülkenin ortalaması yüzde 3'tür. ABD, Almanya ve Fransa 2020 Ar- Ge yatırımları hedeflerini yüzde 3 olarak belirlemiştir.

Finlandiya'nın ve Japonya'nın hedefi 2020 yılı için yüzde 4 iken, Çin yüzde 2,5 hedefini koymuştur. Avrupa Birliği 2020 yılı için ortalama yüzde 3 Ar-Ge yatırım hedefi belirlemiştir.

Türkiye Ar-Ge kapasitesini çok daha ilerletebilir. Kamu ve özel sektör de daha hırslı olabilir. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi raporuna göre, Türkiye'nin dijitalleşme notu 2019'da 5 üzerinden 2,94 iken, 2020'de 3,06'ya yükseldi. Ülkemiz geçen yıla kıyasla iyileşme göstermiş olsa da, bu oran yeterli görülmeyip uluslararası kıyaslamada "ortalama" kategorisinde yer almıştır.

Raporda; yeni fırsatlardan yararlanabilmek için dijital dönüşümde hızla mesafe alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.



HIZLI TEKNOLOJİ ATAĞI

Dijital dönüşüm konusunda toplum daha çok bilgilendirilmelidir. Halen büyük bir kesim Ar-Ge ve teknoloji konusunda bilinçsiz. Ayrıca bilişim cihazlarında KDV oranının %1'e düşürülmesi, KOBİ'lere desteklerin arttırılması, yerli yazılım kullanan kuruluşlara teşvik verilmesi, kamu ve özel sektörün daha entegre ve paylaşımcı çalışması gibi uygulamalarla teknoloji atağını canlandırabiliriz.

İlaveten dijital dönüşümle birlikte siber güvenlik pazarı hızla büyüyor, hackerler boş durmuyor. Geçmişte pek çok siber saldırı oldu. Mesela mantık bombası, epsilon saldırısı, Micheal Calce, Sven Jaschan gibi siber saldırılar dünya genelinde milyarlarca dolar zarara yol açtı. 2017'de dünyada yankı uyandıran ABD'deki hacklenme ile 10 milyar doları aşan zarar yaşanmıştı. Gerçekten de siber güvenlik alanında yerli yazılımlar geliştirilmeli ve ihraç edilmelidir.