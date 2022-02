Gıda fiyatlarına KDV indirimi ve KGF desteği

Son dönemlerde gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışları vatandaşın alım gücünü bir hayli düşürmüştü. Halk yüksek enflasyon ile mücadele ederken, hükümet yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Gıda ürünlerinde, market ve pazar fiyatlarındaki hızlı yükselişi frenleyecek KDV indirimi bugün itibariyle hayata geçiyor.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre temel ihtiyaç grubunda fiyatların yüzde 20 düzeyinde düşmesi bekleniyor.

KDV oranı yüzde 8 den yüzde 1'e düşen ürünler; "beyaz ve kırmızı et, yumurta, bal, sebze fideleri, meyveler, sert kabuklu meyveler, kahve, baharat, hububat, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday, sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, hayvansal ve bitkisel yağlar, balık, kabuklu deniz ürünleri, şeker ve şeker mamulleri, un ve pastacılık ürünleri, su, soda vb. temel gıda ürünleridir.



İŞ DÜNYASI ÇOK MEMNUN

Tüketiciler ve iş dünyası bu indirimi sevindirici buldu. Üretici tarafından bakıldığında ise gıdada fiyat istikrarının sağlanabilmesi için girdi maliyetlerinin, ambalaj, lojistik ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi önem arz etmektedir.

Bu alanlarda yapılacak desteklerin üretim maliyetlerini düşürecek olması nedeniyle, etiketlere dolayısıyla tüketici fiyatlarına da yansıyacakları dile getirilmektedir.

Mükellefler KDV indiriminin diğer sektörlere de uygulanmasını ve KDV iadesinin de geri ödenme süresinin hızlanmasını istemektedir.

Gıda fiyatlarının inmesi için her ne kadar devlet çözümler üretmeye çalışsa da maalesef bazı marketler serbest piyasa ekonomisini bahane ederek çok yüksek kâr marjı ile ürünlerini satmaya devam etmektedir. Hafta sonu duyurusu yapılan "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" ile bunun önüne geçilmesi de hedeflenmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin tüm sektörlerde enflasyonla mücadelede gerekli adımları atacaklarını belirterek, "Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetlendiği bir sistem olacak" açıklaması da piyasalarda etkili olacaktır.



KOBİ'LER RAHATLAYACAK

Bakan Nebati, "Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İdaresi'ndeki denetleyicilerimizle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz.

Yüksek zam yaparak, sonradan kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim uygulamalarının 1 Mart'tan itibaren önüne geçilecek. Ayrıca "Birlikten Berekete" mobil uygulamasının faaliyete geçmesiyle enflasyonla mücadele noktasında vatandaşlarında duyarlılığı ve gönüllü desteği ile sürece fayda sağlayacağı düşünülmektedir" sözleriyle, bu konudaki kararlılığı vurguladı.

Diğer taraftan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında; "25 milyar TL yatırım destek paketi, 25 milyar TL ihracat destek paketi ve 10 milyar TL işletme harcamaları destek paketi" olmak üzere üç yeni destek paketinin devreye alınması ekonomi dünyasında büyük memnuniyetle karşılandı. Kredi Garanti Fonu'ndan sağlanacak bu destekler, özellikle pandemi sürecinde zorluk çeken Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) çok rahatlatacak. Ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerin kesintisiz faaliyet sürdürmesi ülke ekonomisi için son derece önemli.

Üretimin ve hizmet kalitesinin artması adına yapılan her düzenleme ülkemizin gelişmesine büyük fayda sağlamaktadır.