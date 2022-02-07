İhracattaki başarılar her alanda yaşanabilir

Dünya genelinde pandeminin sağlığımıza olumsuz etkileri ne yazık ki halen devam ediyor. Aşılanma her ne kadar büyük ölçüde koruyucu olsa da virüs yeni mutasyonlar yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde omicron yaygınlaştı.

Uzmanlar omicron varyantının delta varyantı kadar tehlikeli olmadığını belirtse de yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsüne dikkat etmek şart. İnşallah bir an evvel dünya bu illetten kurtulur...

Pandeminin en büyük zararı şüphesiz ekonomi üzerinde. Dünya hammadde tedariki, lojistik, enerji, akaryakıt, işgücü eksikliği, gıda ve pek çok alanda zorluklarla mücadele ediyor. Ülkemiz açısından bakıldığında en büyük sorun enflasyon.

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarında yıllar sonra ilk kez % 48,69'u gördük. Ancak ülkemiz bu zorlu günlerin ve bu sorunun da üstesinden gelecektir.

Başkan Erdoğan enflasyona ilişkin olarak "hayat pahalılığını çözeceğiz" diyerek yeni formüllerin geleceğini vurguluyor.



HEDEFTEN ŞAŞMADAN ÜRETİYOR

Ülkemiz enflasyonla mücadele ederken bir yandan da hedeflerinden şaşmadan üretmeye devam esiyor. 2021 yılı ihracat rakamları yüzümüzü güldürdü.

İhracat geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı 2021'de yıllık yüzde 7,8 azalarak 45,9 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83.1'e yükseldi. İthalat 2021'de 271,3 milyar dolar oldu. Sektörler performanslarına göre değerlendirildiğinde 26 sektör ihracatını artırdı. 29.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi sektörü ilk sırada yer alırken, 25.3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ikinci, 22.4 milyar dolara ulaşan çelik sektörü üçüncü oldu.

2021 yılında ihracatçılar 229 ülkeye ihracat yaparken, 184 ülkeye ihracatı artırmayı başardı. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya'nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı. 2021 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 19.33 milyar dolarla Almanya, 14.73 milyar dolarla ABD, 13.71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler sıralamasına göre 4.54 milyar dolarlık artışla ABD, 3.40 milyar dolarlık artışla İtalya, 3.35 milyar dolarlık artışla Almanya ilk sıraları paylaştı.



ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ

İhracattaki bu başarıların devam etmesi için ihracatçıların hem sektörel hem de yasal anlamda beklentilerinin karşılanması çok önemlidir. Onların başarıları diğer sektörlere de örnek olabilir. Ancak tüm sektörlerde üretimi artırma temel hedef olmalıdır. Çünkü ne kadar çok üretirsek o kadar güçlü ülke olabiliriz. Bunun için maliyetlerin azaltılması, enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması, hammadde tedarik sorununun çözülmesi, hammadde fiyat istikrarının sağlanması, teknoloji ve bilgi eksikliğinin giderilmesi gibi temel ve kritik sorunları aşmak, farklı ve yeni yollar geliştirmek gerekiyor. Ülkemizde bunca zorluğa rağmen başarılı işler ortaya çıkıyor ise koşullar daha iyi olduğunda kim bilir daha başarılar görülecek.

Türkiye kırılma ve bir dönüm noktasından geçiyor. Sektörel incelemeler yapıldığında, dışa bağımlılığı önleyecek devam eden projeler ve yatırımlar tamamlandığında önümüzde kimse duramayacak.

Bu zorlu günlerde daha çok çalışmamız, daha yapıcı ve birleştirici olmamız gereken bir süreç içerisindeyiz.

İnsana yatırımın önem kazandığı bir çağın içerisindeyiz. Bilgiye, teknolojiye, eğitime yatırım yaparsak tüm bunları topluma fayda odaklı ve etik değerler ile birleştirirsek daha güzel yarınlar göreceğiz.