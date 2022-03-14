Gençlerimizi teknoloji alanında eğitmemiz gerek

Yarınlarımızın teminatı olan gençlerin nitelikli bir eğitim alması gelecekleri için çok önemli. Ebeveynlerin tek isteği çocuklarının iyi bir eğitim alması ve mutlu bir hayat yaşamasıdır. Küresel rekabet ortamında gençlerin üstünlük sağlaması için tek yapmamız gereken iyi bir eğitimdir. Çünkü 21. yüzyılda şans yalnızca hazırlıklı olana gülüyor.

Dijital dönüşümle birlikte bir taraftan hayatın kuralları değişirken bir yandan da küresel ekonomik dalgalanmalar üretim yöntemlerini değiştiriyor. Dünün yöntemleri geçersiz hale gelirken, geleceği öngören ve fırsatlara hazırlıklı olanlar elbette kazançlı çıkıyor.

Gençlerin dijital çağda öncü olabilmesi için artık teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten olmaları gerekiyor. Çünkü teknoloji tüm sektörlerin girdisi konumundadır. Mesela tarım sektöründe akıllı tarım uygulamaları, tekstil sektöründe giyilebilir teknoloji, inşaat sektöründe akıllı binalar-yenilenebilir enerji üreten binalar vb. gibi teknolojiler tüm sektörlerin hammaddesidir. Yakın gelecekte çocuklarımız robotlar ile rekabet edecek bir noktaya gelecek. Mesela son dönemin popüleri avatar projesi inanılmaz hedefler taşıyor.



GELİŞEN AVATAR PROJESİ

2045 Avatar Projesi ölümsüzlük için çalışmalar yürütüyor. New Media Stars adlı dev medya şirketinin patronu Rus girişimci Dmitry Itskov, 2001'den bu yana ölümsüzlüğü bulmak için çalışıyor. 2045 Initiative'in amacı ise siber ölümsüzlüğü bulmak. 2020-2025 yılları arasında "otonom yaşam destekli" bir robota beyin nakletmek, 2030-2035 yılları arasında insan beyninin bilgisayar modelini üretip insan bilincini yapay taşıyıcılara aktarmayı planlıyor.

Avatarı A,B,C,D olarak 4 aşamaya ayırıyor:

Avatar A: İnsanın aklından geçen bilgileri uzaktan göndererek, tekrar beyne geri gönderilen uzaktan kontrollü yapay vücut oluşturmayı hedefliyor.

Avatar B: Ölen bir insan beyninin organ nakline benzer bir şekilde nakledileceği yapay vücut oluşturmayı hedefliyor. Bu vücudun nakledilen beyne konaklık yapması, beyni canlı tutması, çevre ile etkileşim sağlaması ve 2025'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Avatar C: Ölen bir insan beyninin, kişiliğinin ve zihninin aktarıldığı yapay vücut oluşturmayı hedefliyor. 2035'te ilk zihin aktarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Avatar D: Hologram formunda yapay vücut oluşturulması hedefleniyor. Bu 2045 Initiative'in ana amacını oluşturuyor.

Hologram avatara sahip olan insanların asla hastalığa yakalanmayacağı ve böylece ölümsüz olacağına inanılıyor.



1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

Akıl almaz bu teknolojik hedefler adeta insanoğlunu tehdit ediyor. Gelecek senaryolarına bakıldığında bu teknolojilerle rekabet etmek çok zor olacak. Tek çıkış yolumuz onlardan daha iyi olmak ve teknolojiyi toplum yararına kullanmak. Öncü olmak için gençlerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Teknoloji üreten devletler güçlü konuma erişiyor. Ülkemizde "1 Milyon İstihdam Projesi" ile gençler başta teknoloji alanında yetiştiriliyor. Bugüne kadar 865 binden fazla kişinin başvuru yaptığı projeyle 2023'e kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Projede Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları da yürütülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. 182 olan eğitim sayısının yıl sonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor. Ayrıca, adayların uygulamalı eğitim alabileceği ve uygulama yapabileceği "dene yap" atölyeleri gibi ortamların proje kullanıcılarının erişimine açılması için de çalışmalar yürütülecek. Adaylar ve işverenler projeye "https:// 1milyonistihdam.hmb.gov. tr/" internet adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

Gençlerin çok çalışması, teknoloji üretmesi ve tarihteki gibi güçlü bir Türk Milleti olduğunu dünyaya göstermesi için teşvik edilmeleri büyük önem taşıyor.