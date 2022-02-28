Bu savaşın faturası ağır olur

Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan gerginlik maalesef sıcak savaşa dönüştü. Liderlerin aldığı bu yanlış karar başta masum halkı etkiliyor. Ukrayna vatandaşları çaresizlik içinde acı çekiyor. Ukrayna'da vahşet, dram, göç, hüzün, korku ve ölüm yaşanıyor.

İçinde çocukların da olduğu onlarca ölü var. Bu savaş 21. yüzyılın insanlık ayıbıdır!

Kısa bir süre içinde ateşkes olmaz ise savaşın etkileri dünyayı kötü etkileyecek.

Ülkelerin ekonomileri yara alacak. İthalat ve ihracat uygulamaları, ambargolar ve tüm ticari ilişkiler alt üst olacak.

Rusya bilindiği gibi Avrupa'nın en önemli doğal gaz tedarikçisidir. Rusya'nın doğalgazda fiyat yükseltmesi veya ambargo uygulaması Avrupa'yı zor durumda bırakacaktır. Avrupa'nın üretim ve hayat standartlarına da zincirleme ters etki yapacak. Etkinin tepkiye dönüşmesi ile Rusya da gelir kaybı yaşayacak. OPEC hazırda bekliyor. Zaten savaşın başlaması ile Rusya ekonomisi büyük yara almaya başladı. Ruble değer kaybetti, Moskova borsasında MOEX endeksinde günlük düşüş bir ara yüzde 50'nin üzerini gördü.



RUS ŞİRKETLER KAYIPTA

Rus şirketlerinin hisselerindeki kayıplar dolar cinsi olarak takip eden RTS endeksinde yüzde 50'yi aştı. Bloomberg Rus borsasında günlük kaybın 150 milyar doları aştığını yazdı. Bunlar eldeki son veriler...

Diğer taraftan savaşın başlaması ile dünya genelinde Brent petrol hızla yükseldi ve varil fiyatı 76 dolardan 105 dolara çıktı. Bu artış dünya genelinde enflasyon, faiz, emtia yükselişlerini, domino taşı gibi büyük çöküşleri getirir.

Ülkemiz de maalesef bu savaştan olumsuz etkilenebilir. İlk anda dolar 14.68'i gördü ve sonrasında baskılandı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna ülkemiz için tedarikçi ve büyük pazar. Elbette bütün Avrupa ülkeleri enerjideki yükselişlerden yara alabilir. Kamuoyunun merak ettiği diğer bir husus ise bu savaşın "3.dünya savaşına dönüşmesi durumunda Türkiye'nin savaşa girip girmeyeceğidir."

NATO VE AB'YE ÇAĞRI

En kötü senaryoya göre 3. dünya savaşının çıkması durumunda ülkemiz savaşa girmeyecektir. Çünkü NATO anlaşmasının 5.maddesi (Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması) ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri lehimize bulunmaktadır. Ancak savaşın yıkımları ağırdır. Toparlaması ise çok uzun yıllar alır. Pandeminin etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda en gelişmiş ülkeler bile şu an bu savaşı kaldıramaz. Tek çözüm ateşkestir.

Bu nedenle dünyanın derhal Rusya- Ukrayna gerginliğini yok edici formüller üretmesi ve arabulucu olması önem taşımaktadır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda NATO ve AB'ye çağrı yaparak "NATO zirvesinin sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemesi, artık kararlı adımlar atılması gerektiğini" vurgulamıştır.

Dünya liderleri başını kuma gömmeli bu sorunu çözmek için çaba harcamalıdır.

Çıkar oyunları, liderlerin aldığı bu yanlış kararların faturası çok ağırdır. Özellikle masum halka zarar vermektedir. Son söz:

"mazlumun ahı indirir şahı."