Köklerden göklere: 1915 Çanakkale Köprüsü ve ekonomi

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kınalı kuzuları rahmetle anıyoruz. Zaferin bu yıl dönümü daha da anlamlı oldu.

Çünkü atalarımıza yakışır bir mega proje tamamlandı. Köklerimizden alınan güç ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, göklere ulaşarak dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip oldu ve Japonya'daki, Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan Akashi Kaikyo Köprüsünün birinciliğini elinden aldı.

Hep diyorum ya Türkler yeter ki bir şey başarmak istesin: "En iyisini yapar." Muhteşem köprü dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İleri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından olan Engineering News-Record'da özel bir bölüm ile "Yükselen Başarı" başlığıyla Çanakkale Köprüsü'nün "Türkiye'nin zengin tarihi geçmişinin ve umutlu geleceğinin sembolü" olduğu yazıldı. Bu şahane eser, her yönüyle büyük gurur kaynağımız oldu.

Köprü, yap-işlet-devlet modeliyle Daelim- Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk- Kore Ortak Girişimi olarak inşa edildi.

Uzunluğu 4608 metre olan köprünün yüksekliği 318 metre. Projenin maliyeti ise 3 milyar euroyu geçiyor.



FERİBOT KUYRUKLARI BİTECEK

Çanakkale üzerinden seyahat eden vatandaşlar özellikle bayramlarda ve yaz sezonunda kilometrelerce uzunluktaki feribot kuyruklarından şikayet ediyordu. Kışın ise olumsuz hava şartları sebebiyle bazen feribot seferleri yapılamıyordu. Çok sayıda araç saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyordu. Köprü sayesinde Çanakkale Boğazı'nı geçiş süresi 6 dakikaya düştü.

Köprünün faaliyete geçmesiyle birlikte lojistik ağının genişleyerek limanlar, demiryolu, hava ve karayolu ulaşımı entegre olacak ve Marmara Bölgesi'ndeki otoyol ringi de hayat bulacak.

Köprüyle Trakya, Ege ve Marmara ticaretinin güçlenmesinin yanı sıra bölge yabancı yatırımcılar içinde büyük fırsat barındırıyor. Çanakkale'nin turizm, tarım ve sanayi potansiyelinin çok yüksek olması bölgeyi yakın zamanda cazibe merkezi haline getirecektir. Ticareti canlandırmak için teşvikler sağlanabilir. Artık Çanakkale adeta ikinci bir İstanbul gibi olacak ve kent genel olarak kısa zamanda büyük değer kazanacak.



EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ile ilgili açıklamasında, "Zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edilecek ve toplam tasarrufumuz yıllık 415 milyon avroya ulaşacak. Köprünün 1,5 yıl önce açılması ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlayacak ve üretime olumlu etkisi 5.3 milyar euro olacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu ilaveten 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun GSYH'ye etkisinin 2 milyar 442 milyon avro olacağını da vurguladı. Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar.

Ülkemiz için mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleri kapsamında önemli avantajlar barındırıyor. Öte yandan dünyanın ticaret ve lojistik sistemlerinin değiştiği son yıllarda Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında ülkemizin orta koridorda yer alması bir sıçrama tahtası olarak görülmelidir.

Ülkemiz son yıllarda mega projelere imza atarak adından söz ettiriyor.

Atalarımızdan aldığımız güçle mirası sürdürmek, dünyaya model bir Türkiye olmak için daha çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

Bunun için ise Atatürk'ün dediği gibi, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"