Gelecek için tarımda üretime devam

Güzelliği ile insanı büyüleyen, mis kokulu çiçekler oksijen vererek sağlığımıza fayda sağlar. Hatta NASA'nın yaptığı bir araştırmada bazı çiçeklerin ortamdaki zararlı kimyasalları emdiği tespit edilmiştir. Kalbin sesi olan çiçeklere birçok medeniyet tarafından farklı anlamlar yüklenmiştir. Çiçeklere olan ilgi tıpkı ağaçlar gibi bir toplumun gelişmişlik düzeyini ve kültür seviyesini gösterir. İzmir'in Bayındır ilçesi süs bitkisi üretiminde öncüdür.

İlçede marka bilinirliliğini göstermek için festivaller düzenleniyor.

Bayındır Belediyesi tarafından 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali 5-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Çiçek düşkünü biri olarak festivalde mis kokulu rengarenk çiçekler arasında adeta mest oldum. 20. yüzyılın başlarında önem kazanan süs bitkileri sektörü; ekonomiye katkıları nedeniyle her geçen gün giderek büyüyor. Süs bitkisi tüketimi gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Bu ülkelerde gelir düzeyinin yüksek olması nedeniyle, çiçekler temel ihtiyaç olarak kabul edilir ve kültürün bir parçası olarak görülür.

TÜRKİYE DÜNYADA 23'ÜNCÜ

Rakamlara bakacak olursak, dünya süs bitkileri ticaret hacmi 42 milyar doların üzerindedir. 2020 verilerine göre, dünya genelinde 35.500 milyon euroluk süs bitkisi üretilmiştir. Dünyada toplam 22 milyar 223 milyon dolarlık süs bitkisi ihracatı ve 20 milyar 60 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Hollanda, Kolombiya, Almanya, İtalya ve Kenya ihracatçı ülkelerin başını çekmektedir. Ülkemiz dünya süs bitkileri ihracatçıları içinde 23. sıradadır ve önemli bir paya sahiptir. Ülkemizde süs bitkileri üretiminde lider olan Bayındır'da yılda yaklaşık 130 milyon adet bitki üretildiğini belirten Belediye Başkanı Uğur Demirezen, bu rakamın daha da artacağına inandığını söylüyor. Başkan Demirezen festivalde, "22 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçemizi ziyaretinde 'Türkiye'nin Hollanda'sı Bayındır olacak' sözüne ithafen kurduğumuz Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ile ilçemiz çiçekçiliğin Türkiye'deki ve dünyadaki merkezi olacak" diyerek, sektöre olan inancını dile getirdi.

SEKTÖRÜN MERKEZİ BAYINDIR

Festivale katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kiriçci, Türkiye'nin çiçek ihracatçısı olduğunu belirterek, "Çiçekçilik katma değer sağlayan bir sektördür. Çiçek üretiminin yüzde 30'u İzmir'den sağlanıyor.

Sadece çiçekçilikte değil, İzmir tarımın diğer alanlarında da ilk 10'da yer alıyor" dedi. Global değişimler karşısında tarımın öneminin arttığını vurgulayan Kirişci, "Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik. Ancak pandemide gördük ki cebimizde paramız, masamızda teknoloji var ama bunlar bizi doyurmuyor. Bizi doyuracak olan bu ülkenin elleri öpülesi üreticilerimizdir" diye konuştu. Üretim için harcanan enerjinin sertifikalandırılacağını da açıklayan Bakan Kiriçci, "Kullandığımız bütün kimyasallar için çevreci olduğumuzu, tarımsal atıkları mutlaka ayrıştırdığımızı, çalışanlarımızla ilgili her türlü uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirdiğimizi belgelemek zorundayız. Yani iş ve işlemleri kayıt altına alınmış bir üretimi başarmak durumundayız" sözleri ile sektörde uygulanacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakat ilkeleri çerçevesindeki stratejileri de özetlemiş oldu. Geleceğimiz için gereken akıl ve alın terinin bir arada olduğu sektör tarımdır. Çiçekler gibi güzel bir Türkiye için üretmeye ve daha çok çalışmaya devam...