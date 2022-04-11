Emniyet Teşkilatı’nın özlük hakkı beklentisi ve ‘Delil Avcıları’

Kamu düzenini sağlamak, halkı ve halkın mallarını korumak, suçu önlemek adına her türlü zorluklarla mücadele eden polislerimiz, halkın yaşam kalitesini artırmak, kanuni çerçevede düzen sağlamak adına özverili çalışmalar yürütüyor. 10 Nisan Polis Bayramı vesilesiyle, zor koşullar altında görev yapan polislerimizin ve tüm emniyet görevlilerimizi kutluyoruz.

Diğer meslek gruplarına göre riskli bir görev üstlenen polislerimizin, sorumluklarının geniş olması, uzun mesai saatlerinde çalışmaları, bayram seyran demeden gece gündüz işe koşmaları takdir edilmelidir.

Ayrıca yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koyan, tarih yazan polislerimiz vardır. Tıpkı Fethi Sekin gibi.

Bu doğrultuda polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi, eğitime göre kadro derecelerinin yükseltilmesi, emekli maaşlarının iyileşmesi için ek göstergelerinin yükseltilmesi, polis ve emniyet kanununun revize edilmesi beklenmektedir.

Toplum olarak polislerden beklenti çok yüksektir. Maalesef mesai saatlerinin yoğunluğu, ekonomik şartlar ve sosyalleşememe gibi sorunlar polisleri bunalıma sokmakta ve hatta intiharlara sürükleyebilmektedir.

ADLİ TEKNİK UZMANLARIN EĞİTİMİ

Emniyet Teşkilatı'nın faaliyet alanın geniş olması multidisipliner çalışmayı gerekli kılmaktadır. Adaletin yerini bulmasında kritik öneme sahip olan Adli Bilirkişilik ve Adli Laboratuvar hizmetlerinde yetişmiş personel, gelişmiş ülkelere oranla yetersiz kalmaktadır. Buna 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü hainlerin teşkilattan ayıklanıp uzaklaştırılmasının da etkisi olmuştur. Ancak bu eksikliğin hızla giderilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Adli Bilirkişilik ve Adli Laboratuvar alanında teknik uzmanların artması Jandarma, Polis Kriminal ve Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında işlerin daha da hızlanmasına ve uzun yargı süreçlerinin kısalmasına yol açacaktır. Elbette bunun yolu eğitimdir. Ülkemizde bu çerçevede Yüksek Lisans eğitimi yaygındır. Ancak lisans düzeyinde eğitim çok daha etkili kazanımlar sağlayacaktır. Bu boşluğu gidermek, adli olayların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Adli Bilimler Lisans Bölümü (2019) açılmıştır.

Anadolu'da bir üniversitenin stratejik öneme sahip olan ihtiyacı öngörerek girişimde bulunması önemli bir ataktır. KSBÜ, devlet üniversiteleri arasında adli bilimler alanında kurulan ilk lisans bölümünü açma unvanını taşımaktadır.

KRİMİNOLOJİDE KRİTİK HİZMETLER

Eğitim içeriğinde; kriminalistik, toksikoloji, genetik, olay yeri inceleme, balistik, belge inceleme, parmak izi ve kriminoloji gibi hukuk alanına hizmet veren alanlarda 2 yıl süresince teorik eğitim, 3. sınıfta uygulamalı ve 4. sınıfta staj yapılmaktadır.

Üniversite bu programla bilimsel çerçevede çalışan, bilgiyi adalet için kullanan, meslek ahlakına, evrensel değerlere sahip ve yaşam boyu gelişime inanan "delil avcıları" yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sistemle hazır yetişen insan kaynağının olması emniyet güçlerinin iş kapsamına ve çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.

Üniversite aynı zamanda Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programı ile de dikkat çekmektedir.

Çünkü ülkemizde sadece Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan bu bölümler 365 gün 24 saat aktif olan enfeksiyonların yayılmasının önlenmesinde ve sterilizasyon güvenliğinin sağlanması ile sağlık sektörüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ülkemizin ve toplumun güven içinde yaşam sürmesi için emniyet teşkilatımıza büyük görev düşmektedir. Verilecek teknik eğitimlerle hem teşkilat daha da güçlenecek hem de güvenlik personelinin işi kolaylaşacaktır.