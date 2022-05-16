Konut finansman paketi sektörü hareketlendirir

Son yıllarda dünya genelinde konut fiyatlarında hızlı bir artış yaşanıyor.

Buna neden olan etken pandemi sürecinden kaynaklanan ekonomik kriz olarak görülüyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, son dönemde AB ülkelerindeki konut fiyatlarında yüzde 30,9 oranında artış gerçekleşti. Kovid 19'un yarattığı ekonomik kriz ve özellikle emtia fiyatlarındaki artış, yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerinde konut fiyatlarının yükselişini hızlandırdı.

Bazı ülkelerdeki fiyatlara bakacak olursak;

Lüksemburg'da yüzde 17, Danimarka'da yüzde15.3, Çekya'da yüzde 11.9, Hollanda yüzde 11.3, Almanya'da yüzde 9.4, Fransa'da yüzde 5.5 ve Belçika'da yüzde 6.7 oranlarında artış olduğunu görürüz. Bu oranlar 2007'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Almanya, Fransa ve Hollanda'nın, geçen yıl bölgedeki toplam konut fiyatı artışının neredeyse dörtte üçünü oluşturduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası'nın verilerine göre ise ülkemizde son 1 yılda konut fiyatlarında yüzde 96,4 artış var. Bu artışların daha da devam edebileceği tahmin ediliyor.



EN AZ 200 ALANI ETKİLİYOR

Yeni konut fiyatlarındaki artışın temel nedeni elbette enflasyon ve maliyetler.

Son bir yılda özellikle demir ve çimentoda görülen artışlar frenlemeyi zorunlu kılıyor.

Aksi halde serbest piyasa ekonomisi adı altında tedarikçilerin tutumu, ülkeyi zora sokabilir. Gerçekten inşaat sektöründe regülatif düzenlemeye büyük ihtiyaç var.

Çünkü inşaat sektörü, lokomotif yönüyle öncü bir sektördür. Sektörün katma değeri, istihdama artısı ve ekonomik performansa katkısı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, inşaat sektörü 200'den fazla alana doğrudan ve dolaylı katkısı düşünüldüğünde muazzam bir sektördür. Sektörde 1 milyon 848 bin kişi istihdam edilmektedir. Bir ülkede inşaat sektörünün hareketli olması o ülkenin ekonomisinin tıkırında olduğunun da bir göstergesidir. Stratejik önem taşıyan inşaat sektörü için hükümet destek sağlamaya çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile oluşturulan Konut Finansman Projesi İlk Evim Konut Finansman Paketi, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi, İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile vatandaşlara ve küçük ölçekli müteahhitlere çeşitli avantajlar sunuluyor.



İNŞAAT PİYASASI CANLANIR

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu İlk Evim paketinde; birinci el konutlarda 2 milyon TL değere kadar 10 yıla vadeli aylık % 0,99 faizli konut kredisi imkanı sağlanıyor.

Birinci ve ikinci el konutları kapsayan "Genişletilmiş Konut Kredisi Paketi" ise konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak alınacak konutlar için geçerli olacak. Değeri 2 milyon TL ile sınırlı konutlar için 10 yıl vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizle kredi uygulanacak.

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik olan "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" ile de müteahhitler rahatlayacak. Paket, Mayıs ayı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesini amaçlıyor. Ancak bunun için müteahhitlerin bir yıl boyunca internet sitelerinde duyurdukları konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bu durumda 36 ay vadeye kadar finansmandan yararlanabilecek. Öyle görülüyor ki, bu paketler biraz durgunlaşan konut sektörünü yeniden canlandıracak.