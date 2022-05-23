Bilimsel çalışmalar için İngilizce desteği

21. yüzyılda yaşanan teknolojik ve inovatif değişimler karşısında, gençleri engebeli ve zorlu bir gelecek bekliyor.

Çalışma hayatında öyle yoğun rekabet yaşanıyor ki, alanında iyi olmak artık tek başına yeterli değil. Sıra dışı olmak, fark yaratmak ve öncü olmak gerekiyor. Bunu sağlayacak güç ise bilgidir. Bilgi güçtür ve evrenseldir.

Bilginin altyapısı eğitimle başlar.

Kendisini geliştiren bireylerin ayakları yere sağlam basar ve zorluklara direnmesi de mümkün olur. Zaten bu dijital çağda kişinin yetkinliklerini güçlendirmesi de artık kolaylaşmıştır.

Bu bilince sahip gençler; kendisini yetiştirmek için büyük bir çaba içerisindedir.

Üniversite eğitimi gençler için büyük bir fırsat dönemidir. Kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri almak, sertifika programlarına katılmak, staj yapmak, yabancı dil öğrenmek ve global işbirlikleri yapmak gibi fırsatları değerlendirme sürecidir.

Üniversite ortamı gençlerin kimliklerini keşfetmesi, farklı kültürleri ve insanları tanıması açısından da önemlidir.

Uluslararası ticari ilişkiler, dış dünya ile etkileşimler, hizmet ve bilgi koordinasyonu açısından dünya ülkelerini ele aldığımızda yabancı dil eğitiminin önemi ortaya çıkar.

Farklı yabancı dil bilen gençlerin kariyer fırsatları artacak ve dünyaya kapıları açık olacaktır. Ne yazık ki, ülkemizde işgücüne katılım oranının en büyük ortak sorunu yabancı dil sorunudur.



KARİYER AÇISINDAN ÖNEMLİ

Ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir başarının sağlanması gençlerin elinde olduğundan, global rekabete uyum sağlayan bir Türkiye olabilmek adına gençlerin yabancı dil öğrenmesi gerekiyor. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) stratejik görevler düşmektedir.

Müfredatta yabancı dil süresinin artırılması gençlerimizin gelecekteki kariyeri açısından çok önemlidir. Bu aynı zamanda bilimsel çalışmaların artması ve iş dünyasında inovatif hamlelerin çoğalması için de elzemdir.

YÖK'ün, bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde yaygınlaşması adına başlatacağı Yabancı Dil Desteği Projesi bu anlamda akademik dünya için yerinde bir projedir.

Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı'nın hayata geçmesi ile ülkemizdeki kaliteli ve kapsamlı yayınların daha da görünür olması sağlanacaktır. Yönetmeliğe göre, devlet üniversitelerindeki araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının, akademik yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen yurt içindeki devlet üniversitelerinde aldıkları çevrim içi İngilizce dil kursu giderleri karşılanacaktır.

Eğitim ODTÜ tarafından verilecektir.



YÖK'ÜN BAŞLATTIĞI PROJE

Ülkemizde akademik kadroda görev yapmalarına rağmen yabancı dil yetersizliği olan çok fazla öğretim elemanı bulunmaktadır.

Bunun temel nedeni ortaöğretim sürecinde yeterince İngilizce altyapısının kurulamamasıdır.

YÖK'ün başlattığı bu proje, akademisyenlere büyük fayda sağlayacaktır.

Öte yandan bilimsel çalışmalar yapmak isteyen sırf YÖKDİL ve YDS sınavını geçemediği için doktora yapamayan binlerce bilim gönüllüsü vardır. Ülkemizde bilim insanına daha çok ihtiyaç duyulması nedeniyle, bilimin önünü açmak için bu sınavların esnetilmesi veya her üniversitenin tıpkı yüksek lisansta olduğu gibi yabancı dil sınavını kendilerinin yapmaları sağlanabilir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu, ÖSYM ve YÖK ortak bir değerlendirme yaparak, özellikle doktoraya başlamak isteyen öğrencilere yönelik bir düzenleme ile kolaylığın getirilmesi sağlanabilir. Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının tek anahtarı bilimdir. Bilimin önündeki tüm engellerin kaldırılması ile dünyaya model bir ülke olabiliriz.

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