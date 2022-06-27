İş dünyamız ve geleceğimiz için gençlere yatırım

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz, bir çok ülke için kabus haline geldi. En gelişmiş ülkeler bile enerji maliyetleri ve enflasyonla mücadelede zorlanıyor. Önce pandemi ardından Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın dengelerini alt üst etti.

Sanayicilerin, girişimcilerin üretimi devam ettirebilmesi, istihdamın korunması, ihracatın artması ve yeni yatırımlar için devletler çeşitli sistemler geliştirmeye ve teşvikler sunmaya çalışıyor. Türkiye'de de bu kapsamda çeşitli destekler sağlanıyor.

Bu destekler elbette iş dünyasında olumlu karşılanıyor, sektörleri ateşliyor. Her sektörün tam kapasite çalışılabilmesi ve potansiyeline ivme kazandırabilmesi adına bazı talepleri oluyor. Bu konuda en büyük istek ve beklentiler, başta enerji maliyetleri olmak üzere girdi maliyetlerinin hafifletilmesi ve hammadde maliyetinin düşmesi için regülatif çözümlerin geliştirilmesidir.



Sanayicilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin performansını artırma çalışmalarını sürdüren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, konuyla ilgili sorularımızı yanıtlarken, "Kurlardaki oynaklık, enerji ve hammadde fiyatlarında kaçınılmaz bir yükselişe neden oldu. Tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyetlerindeki artışlar ve hammadde teminindeki problemlere rağmen, kararlılıkla üretime devam ediyoruz.

Üretimin önündeki engelleri aştığımızda Türkiye daha güçlü bir ekonomiye sahip olacaktır" vurgusu yaptı.



İNOVATİF ÜRETİM ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD, federal benzin vergisini 3 ay süreyle askıya aldığını duyurdu. Ülkemizde üretim yapan işletmeler için enerji alanında benzer destekler beklenmektedir. Çünkü üretim ekonominin temelidir. Son aylarda ülkelerin endişesi resesyondur ve ne yazık ki gelişmeler resesyon sinyali vermektedir.

Maalesef resesyon gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemektedir.

Öte yandan ekonomik performansın artması açışından katma değerli üretim yapabilmek kriz dönemlerinde çok etkilidir.

Global dönüşümlerle birlikte tüketici ihtiyaçlarının değiştiği, kitlesel üretimin bireysel üretimlere geçtiği birçok sektörde 3D-4D yazıcılar sayesinde inovatif üretimler giderek artmaktır. Rekabet gücü yaratabilmek, öncü olabilmek, geleceğin iş dünyasına uyum sağlayabilmek ve gelişmiş ülke statüsüne çıkabilmek için katma değerli üretim yapmak önemlidir.

Bizim özellikle ileri teknoloji üreten bir ülke olmamız şart. Bu konuda genç nüfusu iyi eğitmek, nitelikli ve donanımlı bireyler olmaları için onları geliştirmek gerekiyor. Ayrıca Türkiye avantajları ve güçlü yönleri ile bir sıçramanın eşiğindedir.

Eğer fırsatları iyi değerlendirebilirsek, dünyaya model bir ülke olabiliriz. Bunun için genç madenlerimizi cevherlere dönüştürmemiz ve toplumsal seferberlik halinde olmamız hepimizin sorumluluğudur.



HEDEF DECOCORN ŞİRKETLER

TÜGİAD'ın bu kapsamda yürüttüğü ücretsiz Yapay Zeka eğitimleri, Z kuşağına yönelik Dijital Danışmanlık Okulu ile kodlama- yazılım gibi teknoloji alanlarında verdiği eğitimler, gençlere büyük fayda sağladığı gibi diğer STK'lar için de model olabilir.

Özellikle yürüttükleri Hollanda Merkezli Domino Venture projesi ile 20 milyon euro fon sağlayıp Türk genç girişimcilere ve teknoloji yatırımlarına destek veriliyor. Dernek sağladığı bu fon ile Türkiye'den Getir, Dream Games, Insider gibi yeni unicorn girişim ile (1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan özel şirketler) hatta Airbnb, Uber, SpaceX gibi decacorn şirketler (10 milyar dolardan fazla değerlemesi olan şirketler) çıkarmayı hedeflemektedir. Her sektör teknoloji ile iç içedir. Bu yüzden teknolojiye yatırım geleceğe yatırımdır.

Bu bilinçle hareket eden, Türkiye'nin gelişmesi yolunda taş taş üstüne koyan, ülke sorunlarını dert edinen herkese başarılar...