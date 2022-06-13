Yaşanabilir bir çevre için destek verilmeli

Dünya genelinde Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkeler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere küresel düzeyde ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlayacak bir şekilde kapsayıcı bir kalkınma modeli oluşturmaya çalışıyor. Özellikle hayatın her alanında iklim değişikliğinin oluşturduğu zararlar artarken ve negatif yansımaları büyürken, devletler de bir yandan akıntıya kürek çekercesine ticaret politikalarını geliştirmeye çalışıyor.

Bu mücadele kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir yol haritası konumundadır.

Mutabakat 2050 yılında karbon-nötr bir ekonomi olma yolunda atılacak adımlarını içeren yeni ekonomik büyüme stratejisidir.

Bu hedefe ulaşmak için karbon emisyonlarını 2030 yılında 1990 seviyesine kıyasla %55 oranında azaltmayı ve 2050 yılında karbon nötr olması hedeflemektedir.

Bu kapsamda dünya genelinde devletler çeşitli teşvik sistemleri oluşturulmaktadır. Bu küresel sorun karşısında ülkeler münferit çözümler getirmektedir. Avrupa Birliği de yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla "Adil Dönüşüm Mekanizması" adı altında finansal destek ve teknik yardım için 100 milyar avroluk bir kaynak ayırıyor.



KOSGEB'İN ÇAĞRISI FIRSAT

Ülkemizde de çeşitli destekler sağlanmaktadır.

Örneğin bankacılık sektörü çeşitli yenilikler getiriyor. Mesela bazı bankalar Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre çalışmalar yaptığını belgeleyen işletmelere, ayrıcalıklı finansman imkanı sunuyor. Diğer taraftan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı çağrısı ile Karbon Emisyonunu Azaltan İşletmeleri destekleyeceğini duyurdu.

KOSGEB, karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar başlatan ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler geliştiren işletmelere 2 milyon liraya kadar destek verecek. İmalat sektörü ile bilgisayar programlama faaliyet gösteren KOBİ'ler, çağrıya 17 Haziran 2022 tarihine kadar başvurabilecek. İşletmelerin sunacağı projenin süresi 8-24 ay ile sınırlı olacak. KOSGEB, "Destek üst limiti 2 milyon lira olan çağrıda, proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 400 bin liraya kadar desteklenecek" açıklaması yaptı.

Çağrıya göre, işletmeler makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği alabilecek. İşletmelerin sınai mülkiyet hakları giderleri, test, analiz ve belgelendirme giderleri de desteklenecek.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor.



DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Küresel iklim krizi dünyayı tehdit eden en önemli sorundur. Bu sorunları önlemek adına Avrupa Birliği'nin 2050 yılı itibarıyla iklim nötr hâline getirme hedefinin, siyasi bir taahhüt olmasından çıkarak yasal bir zorunluluğa dönüşmesi gereklidir. Ülkemizde yasal düzenleme yapılması büyük faydalar sağlayacaktır.

Böylece hayatın her alanında çevre, insan ve toplum dostu sistemler kurulabilir.

Çevre dostu teknolojilere yatırımların yapılması, sanayinin inovatif alanlarda desteklenmesi, enerjinin karbonsuzlaştırılması ve yenilenebilir enerji kullanımının zorunlulaştırılması, tüm binaların çevreci hale dönüştürülmesi, okullarda çevre ile ilgili çalışmaların ve inovatif buluşların desteklenmesi özellikle patent, faydalı modellerin desteklenerek bu alanda üretim yapan gençlere çeşitli ödüller verilmesi, TV ve dijital platformlarda kamu spotlarının artırılması, özetle Adan Z'ye herkese küresel çevreci bir bakış açısının kazandırılarak bu kapsamda uygulamaların ve sistemlerin hayata geçirilmesi sağlanabilir.

Yaşanılabilir bir dünya ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak için seferberlik ruhu ile tedbirlere yoğunlaşmamız gerekiyor.

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