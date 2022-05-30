TEKNOFEST ruhu ve Türkiye’nin gücü

Türkiye'nin yerli ve milli gücünü gösteren, her geçen gün yeni üretimleri ve envantere kayıtlarıyla ülkemizin gözbebeği olan savunma sanayi, birbirinden kıymetli başarılara imza atıyor. Son yıllarda öyle güzel sıçramalar yaşanıyor ki, dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Türklerin savunma sanayisindeki icatları merak ediliyor. Bizler gücümüzü elbette atalarımızdan, dünya tarihine iz bırakmış liderlerimizden alıyoruz. Muhtaç olduğumuz güç damarlarımızdaki asil kanda bulunuyor.



Bu vizyon ve çalışma azmi ile daha nice büyük çalışma ve buluşlara imza atacağız. Zaten Türk milletine tüketen değil, üreten olmak yakışır.

Gençlerimiz bu alana yatkın. Öğrencilerin projelerini görmek, umut verici. Türklerin savunma sanayinde başarılı olması demek, her alanda başarılı olacağının kanıtı. Ülkemizde değerli çalışmaların yapılması, fikirlerin çıkması ile önümüzde engel kalmayacaktır. Mesela Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) üretim yapması çok güzel. Öğrenciler bu alanda yetişirken, okullarının atölyelerinde üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunması gurur vericidir. Ülkemizin gelişmesi için emek veren herkesin yolu açık olsun...



TEKNOLOJİ VE BAĞIMSIZLIK

Savunma Sanayi denilince akla ilk gelen ve gençlerin ufkunu açan TEKNOFEST oluyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek amacıyla, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesinde kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, gençlerimize vizyon katıyor.

Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST, ilk kez uluslararası nitelik kazanarak Azerbaycan'da düzenlendi. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar törende yaptığı konuşmada, "Dün ilk kez görmenin nasip olduğu, işgalden azad olmuş kadim şehrimiz Şuşa'da o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken, bu ruhu daha da derin hissettim. 'TEKNOFEST'i neden yapıyoruz?' diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim; 'Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin diye' cevabını verdi. İşte bu TEKNOFEST ruhu Türkiye ve Azerbaycan'ı tam bağımsız ve müreffeh kılacaktır" diyerek, asıl hedefimizi vurguladı.



ORTAK GİRİŞİM FONU YOLDA

Azerbaycan ile Türkiye'nin teknoloji alanında iş birliği yapacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da "Azerbaycan'da ortak bir teknopark kuracağız. Türk ve Azerbaycan teknoloji girişimlerinin istifade edebileceği ortak girişim sermayesi fonlarını kuruyor olacağız" sözleriyle, iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın daha da güçleneceğini belirtti. En küçük bir ihtilafta bile "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" sözünün gün yüzüne çıktığı günümüz şartlarında, "Birlikten kuvvet doğar" sözünü tekrarlamak yerinde olacaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin; ekonomik, siyasal ve sosyolojik açıdan zor günler geçirdiği, belirsizliğin hakim olduğu, öngörülemezliklerin çoğaldığı bir dönemde, teknolojiyle güçlendirilmiş birlik ve beraberlik içinde kenetlenmek en etkili savunma olacaktır.

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