Geleceğin meslekleri ve gençlerin kariyer seçme kriterleri

Üniversite sınavı yaklaşırken, gençler üniversitede hangi bölümleri tercih edecekleri konusunda kararsızlık yaşıyor. Dünya genelinde tüm ülkelerin zor günler geçirdiği şu günlerde, gençlerin kafası haliyle karışıyor. Son yıllarda başta iş dünyası olmak üzere, hayatın her alanı dijital dönüşüm sayesinde büyük bir değişimden geçiriyor.

Özellikle pandemi süreci bu değişime hız kazandırdı.

Gençlerin meslek seçimi yapmadan önce bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Meslek seçiminden önce ilk yapmaları gereken, kendilerini tanımalarıdır. Eğer kişi hayattan ne istediğini bilirse, hedeflerine varması da o kadar kolay olacaktır.

Sosyal ve iş hayatında kişiyi mutsuzluğa sürükleyen konuların esas nedeni bireyin kendisini tanımamasından kaynaklanmaktadır.

Atasözündeki gibi, "Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez." Gençlerin kariyerlerini inşa ederken; global değişimleri takip etmesi, yükselen trendler konusunda bilgi sahibi olması, değişime uğrayan sektörlerin neden değiştiğini anlaması, ülkelerin ekonomik performansına katkı koyan detayları analiz etmesi, ülkelerin kalkınma planlarını okuması, küresel değişimleri, fırsatları ve tehditleri bilmesi, tüketici davranışları ve toplum beklentilerini takip etmesi, çok okuması ve bilinçli karar alması önem taşımaktadır.

Bu bilgiler gençlere vizyon kazandıracaktır.

İNOVATİF OLMAK TEK ÇIKIŞ YOLU

Tüm meslekler artık teknoloji ile iç içe girdi.

Restoranlardaki siparişlerden tutun da, evlerdeki akıllı binalara, giyilebilir teknolojilerden, akıllı tarıma kadar artık her şeyi teknoloji yönlendiriyor.

Teknoloji olmadan hiçbir sektörde iş yapmak ve ilerlemek mümkün olmayacak.

Teknolojinin amacı hayatı kolaylaştırmak olduğundan tüm iş süreçlerinde inovatif olmak ise tek çıkış yolumuzdur.

Tüm dünyada üretim yöntemleri ve işgücü piyasası dijitalleşme ile birlikte inovasyon yaşıyor. Diğer taraftan yapay zeka o kadar hızlı ilerliyor ki, girmediği alan kalmadı. Gençler, "Yapay zeka işimizi elimizden alacak, işsiz kalacağız veya iş bulamayacağız" endişesi yaşıyor. Her ne kadar teknoloji ile savaşmak zor olsa da teknolojiyi üretenlerin de insanlar olduğunu unutmamak lazım. Dünya Ekonomik Forumu'nun analizlerine göre, 2025'e kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olacak.

Buna rağmen 97 milyon yeni iş yaratılacağı da belirtiliyor. Her yeni adım yeni bir iş kolu ortaya çıkartıyor. PWC'nin hazırladığı "Küresel Yapay Zeka Çalışması" raporunda ise yapay zekanın 2030'a kadar GSYH'ye yüzde 26 ile 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

Geleceğin mesleklerini dijital ile iç içe olan her şey olarak özetleyebiliriz.

Bugüne kadar bildiğimiz tüm mesleklerde inovasyon şart. Tüm meslekleri icra ederken; hayatı kolaylaştırıcı olmasına, çevreye ve topluma fayda sağlamasına ve dünyanın vizyonu ile örtüşmesine dikkat edilmelidir.

İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIKLAR

Dünya genelinde; bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, metin ses ve görüntü işleme gibi teknolojiler son yıllarda tüm sektörlerde önem kazanıyor. Bununla beraber veri analistleri, yapay zeka ve makine öğrenme uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, süreç otomasyon uzmanları, iş geliştirme profesyonelleri, dijital dönüşüm uzmanları, bilgi güvenlik uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti gibi uzmanlara ihtiyaç doğuyor.

Globalleşme ile uluslararası ticaretin ve işbirliklerinin artması, dijitalleşme ile lokasyondan bağımsız işlerin ön plana çıkması, uzaktan çalışmanın avantajlarının hissedilmesi, GİG ekonomisinin yaygınlaşması ile günümüzde diplomaların yanı sıra yetkinliklere daha çok odaklanılması gerekliliği anlaşılmıştır. Analitik düşünme ve inovasyon, problem çözme becerisi, etkili iletişim, teknoloji kullanımı, yaratıcılık, etik, çeviklik, esneklik ve gelişim tüm mesleklerin ortak yetkinliğidir.

Bir iş yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterler, ne iş yapılırsa yapılsın en iyi şekilde yapmak, kendini güncellemek, alanında uzman olmak, sektörde fark yaratmak ve pes etmeden daima çok çalışmaktır. Başarı ancak bu kriterleri yerine getirince elde edilebilir.